La Jersey J-Cup, torneo por antonomasia de la escena independiente estadounidense (con permiso del King Of The Indies), la Jersey J-Cup, producida por GCW y Jersey Championship Wrestling (JCW), celebra este fin de semana su decimoctava edición, desde el White Eagle Hall de Jersey City (New Jersey, EEUU).

En su primera noche, vista ayer vía TrillerTV, se disputó la ronda inicial de la justa, con todos los participantes: KJ Orso, Terry Yaki, Man Like DeReiss, Oro, Judas Icarus, Darian Bengston, Jonathan Gresham, Adam Priest, Erick Stevens, Charles Mason, Billie Starkz, Ryan Clancy, Alec Price, Jordan Oliver, Joey Janela, Joe Lando, Vengador, Travis Williams, Manny Lo y Griffin McCoy. Completando el cartel, un duelo entre Tommy Billington y Black Tiger (Rocky Romero), y como estelar, 1 Called Manders y Mad Dog Connelly batallaron dentro de una jaula de acero.

Mientras, 24 horas después, también vía TrillerTV, tuvieron lugar los cuartos, semifinales y final de la J-Cup, así como una defensa del Campeonato de Parejas GCW con Alec Price y Jordan Oliver buscando conservar sus estatus ante Judas Icarus y Travis Williams; un «Jersey Lotto Match» para determinar nuevo aspirante al Campeonato JCW y un choque de parejas donde Joey Janela y Tommy Billington enfrentaron a Gabe Kidd y Mad Dog Connelly.

► Nuevo Campeón JCW

[6 de febrero]

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: KJ Orso derrotó a Terry Yaki.

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Man Like DeReiss derrotó a Oro.

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Darian Bengston derrotó a Judas Icarus.

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Jonathan Gresham derrotó a Adam Priest.

Tommy Billington derrotó a Black Tiger (Rocky Romero).

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Vengador derrotó a Joey Janela, Joe Lando, Travis Williams, Manny Lo y Griffin McCoy.

PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Charles Mason derrotó a Erick Stevens.

CAMPEONATO JCW, PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Billie Starkz (c) derrotó a Ryan Clancy para retener el título .

. PRIMERA RONDA DE LA JERSEY J-CUP: Alec Price vs. Jordan Oliver acabó en empate por agotarse el límite de tiempo reglamentario (20 minutos). Ambos quedaron fuera del torneo . Charles Mason, quien iba medirse a uno de los dos en cuartos, pasó así directamente a semifinales.

. Charles Mason, quien iba medirse a uno de los dos en cuartos, pasó así directamente a semifinales. LUCHA EN JAULA DE ACERO: 1 Called Manders derrotó a Mad Dog Connelly.

[7 de febrero]

CAMPEONATO JCW, CUARTOS DE FINAL DE LA JERSEY J-CUP: Billie Starkz (c) derrotó a Man Like DeReiss para retener el título.

CUARTOS DE FINAL DE LA JERSEY J-CUP: KJ Orso derrotó a Vengador.

CUARTOS DE FINAL DE LA JERSEY J-CUP: Jonathan Gresham derrotó a Darian Bengston.

CAMPEONATO DE PAREJAS GCW: Alec Price y Jordan Oliver (c) derrotaron a Judas Icarus y Travis Williams para retener el título.

Joey Janela y Tommy Billington derrotaron a Gabe Kidd y Mad Dog Connelly.

CAMPEONATO JCW, SEMIFINAL DE LA JERSEY J-CUP: Billie Starkz (c) derrotó a KJ Orso para retener el título .

. SEMIFINAL DE LA JERSEY J-CUP: Charles Mason derrotó a Jonathan Gresham .

. JERSEY LOTTO MATCH POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO JCW: Terry Yaki derrotó a Ryan Clancy, Adam Priest, LaBron Kozone, Matt Mako, Manny Lo, Griffin McCoy, Erick Stevens, Oro, Ryan O’Neill, Joe Lando, LSG, Ava Everett), Oni King, Nixi XS, Jimmy Lloyd, Nick Comoroto y Matt Tremont . Yaki podrá cobrar su oportunidad en GCW So Much Fun (15 de marzo).

. Yaki podrá cobrar su oportunidad en GCW So Much Fun (15 de marzo). CAMPEONATO JCW, FINAL DE LA JERSEY J-CUP: Charles Mason derrotó a Billie Starkz (c) para ganar el título y el torneo. En su cuarta participación, Mason se hizo con la copa y de paso con un cinturón que nunca había ostentado.

Before and After…



Congratulations to Charles Mason on his 2026 Jersey J-Cup win and becoming the NEW JCW Champion! #JerseyJCup pic.twitter.com/wOKGHAXJxL — Dyanna Corona (@Dyanna_Corona) February 8, 2026