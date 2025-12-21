Resultados GCW Nick Gage Invitational X

Como cada año desde 2015 por estas fechas, GCW produce uno de los torneos extremos más esperados por los seguidores, su Nick Gage Invitational; cuando apenas dos meses atrás supimos vía Brett Lauderdale que Gage se encontraba en «tratamiento» de manera indefinida.
Este 2025, los participantes del NGI fueron Bear Bronson, Drew Parker, Jack Harrop, Lil Sicko, Mr. Danger, Otis Cogar, Slade y The Bev. Únicamente Parker tenía experiencia previa en la justa, con una implicación el pasado año. Bronson se estrenaba en una justa de «deathmatch».
Además, fuera del NGI, se programó un duelo estándar entre Parrow y Rhys Maddox.
GCW Nick Gage Invitational X tuvo lugar el pasado 13 de diciembre desde el Central Florida Fairgrounds de Orlando (Florida, EEUU), y pudo seguirse en directo a través de TrillerTV, donde está disponible para visualizarse a la carta.
Atticus Cogar se corona nuevo campeón de GCW
► Vicious Bear
- PRIMERA RONDA DEL NGIX, DEATHMATCH: Bear Bronson derrotó a Slade.
- PRIMERA RONDA DEL NGIX, TAIPEI DEATHMATCH: Jack Harrop derrotó a Drew.
- PRIMERA RONDA DEL NGIX, BARBED WIRE MASSACRE DEATHMATCH: Otis Cogar derrotó a The Bev.
- PRIMERA RONDA DEL NGIX, LADDERS & LIGHT TUBES DEATHMATCH: Mr. Danger derrotó a Lil Sicko.
- Parrow derrotó a Rhys Maddox.
- SEMIFINAL DEL NGIX, DOORS OF DEATHMATCH: Bear Bronson derrotó a Jack Harrop.
- SEMIFINAL DEL NGIX, PANES OF GLASS DEATHMATCH: Otis Cogar derrotó a Mr. Danger.
- FINAL DEL NGIX; EXPOSED BOARDS, LIGHT TUBES, PANES OF GLASS & BARBED WIRE DEATHMATCH: Bear Bronson derrotó a Otis Cogar. Bronson luchará contra Atticus Cogar por el Campeonato Mundial GCW en el evento Superpower Slam (1 de febrero).
- Como epílogo, Cogar quiso atacar a Bronson, pero este lo tumbó y posó con dicho oro.
