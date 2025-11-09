Resultados GCW/Limitless Wrestling: Massacre In Maine

Las empresas de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, y Limitless Wrestling presentaron su evento conjunto GCW/Limitless Massacre In Maine, el cual tuvo lugar el 8 de noviembre 2025, desde Massacre In Maine en Yarmouth, Maine, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

La unión entre Game Changer Wrestling y Limitless Wrestling no era cualquier experimento: era un choque entre dos filosofías del indie norteamericano. GCW, con su caos y provocación, frente a Limitless, más técnico, más emocional, más del noreste. El resultado: una noche intensa, vibrante, con atmósfera de culto… pero también con altibajos que impidieron que el “Massacre” se convirtiera en una verdadera masacre emocional.

La defensa de los GCW Tag Team Titles por parte de Alec Price & Jordan Oliver fue uno de los segmentos más fluidos de la noche. Bustah & The Brain tienen un estilo que mezcla lo técnico con la arrogancia del “indie moderno”, y Starstruck respondió con la veteranía de Anthony Greene y la elegancia de Channing Thomas. No hubo cambio de títulos, pero sí una muestra de que la división en parejas de GCW está en buena forma.

El otro gran punto fue la defensa del título mundial de Limitless por Dezmond Cole ante Charles Mason. Aquí sí hubo storytelling: Mason como antagonista refinado, Cole como campeón hecho a pulso. La lucha fue sólida, con estructura, drama y una ejecución limpia. Limitless salió bien parada, recordándole al público que sigue siendo la joya técnica del noreste.

Massacre In Maine fue un evento muy bueno, no excelente. Tuvo ritmo, tuvo público, tuvo lucha… pero le faltó riesgo emocional. GCW y Limitless lograron coexistir, pero aún no fusionarse del todo. La química estuvo a medias: el corazón indie latía fuerte, pero la narrativa se diluyó entre tanto experimento.

► Resultados Game Changer Wrestling/Limitless Wrestling

Ryan O’Neill venció a Hazard and Mortar and Seabass Finn and Smiley and TJ Crawford Top Team (Jay Lucas & Terry Yaki) vencieron a Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) KJ Orso venció a Maki Itoh GCW Tag Team Title Match: Bustah And The Brain (Alec Price & Jordan Oliver) (c) retuvieron ante Star Struck (Anthony Greene & Channing Thomas) (w/Sidney Bakabella) Limitless World Title Match: Dezmond Cole (c) retuvo ante Charles Mason Marcus Mathers venció a Ace Romero Savage GnomeDozer (Bear Bronson, Gabby Forza & Matt Tremont) vencieron a VNDL48 (Atticus Cogar, Christian Napier & Otis Cogar) Danhausen venció a Shotzi Blackheart GCW World Title Match: Effy (c) vs. Ricky Morton – No Contest (6:20) Atticus Cogar, Kerry Morton & KJ Orso vencieron a Effy, Joey Janela & Ricky Morton