Resultados GCW Last Call | Bear Bronson vs. 1 Called Manders

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Last Call, el cual tuvo lugar el 3 de abril 2026, desde FSW Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

Game Changer Wrestling volvió a demostrar por qué es una de las promociones más versátiles del circuito independiente con Last Call. El evento presentó una cartelera variada que combinó lucha aérea, técnica, comedia y el clásico estilo hardcore que define a la empresa. Desde la apertura dinámica hasta un evento estelar de fuerza bruta, el show mantuvo un ritmo sólido, apoyado en talentos emergentes y nombres consolidados que lograron conectar con el público en distintos registros.

► Resultados Game Changer Wrestling

G Sharpe venció a Bodhi Young Prodigy: El Shellshock (faceplant giratorio) de G Sharpe tras bloquear el comeback aéreo de Bodhi, sellando una primera lucha muy dinámica. KJ Orso & Sam Stackhouse vencieron a Psycho Bandits (Dante King & JKM): La combinación final de doble stomp + piledriver de Stackhouse, una secuencia devastadora que acabó con JKM tras un combate caótico por equipos. Vengador venció a Resplandor: Cuando Vengador bloquea la Poison Rana y responde con piledriver, frenando el ritmo espectacular de Resplandor en el mejor combate lucha del show. Daisuke Sasaki venció a Marcus Mathers: El golpe bajo seguido de crossface de Sasaki tras empujar al árbitro, aprovechando el castigo previo a la rodilla de Mathers para forzar la rendición. Vipress venció a Gypsy Mac: El frog splash sobre la mesa/puerta armada como puente, después de una guerra con objetos y tachuelas, que definió el combate hardcore. Human Tornado venció a Santana Jackson: El desenlace rápido tras el dominio excéntrico de Tornado, imponiendo su estilo impredecible para llevarse la victoria. Brittnie Brooks venció a Miggy Rose: El control técnico de Brooks tras frenar el impulso aéreo de Miggy, llevándose la victoria en un duelo intergénero muy equilibrado. Mariachi Montana (José Calamaco & Roland Calamaco) vencieron a Javi Baja & Jaden Cole: La sincronización del equipo Mariachi Montana en la recta final, imponiendo experiencia para cerrar el combate en parejas. Bear Bronson venció a 1 Called Manders: El golpe final de poder de Bronson que le permite imponerse en un choque físico, cerrando el evento con intensidad.

GCW Last Call fue un show cumplidor que destacó más por su consistencia que por momentos verdaderamente memorables. Combates como Vengador vs. Resplandor aportaron calidad in-ring, mientras que la violencia controlada de Vipress vs. Gypsy Mac añadió el sello distintivo de la casa. El evento no tuvo un combate candidato a “clásico instantáneo”, pero sí ofreció una experiencia entretenida de principio a fin, dejando la sensación de una velada bien estructurada y sin grandes bajones. Puntuacion final 7.5/10