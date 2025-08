Si el anterior Bloodsport se ubicó dentro del fin de semana de WrestleMania, el celebrado anoche fue parte del «SummerSlam Weekend», horas antes del gran show estival de WWE, desde Rutherford (New Jersey, EEUU).

Entre los duelos programados, un total de nueve, Natalya (presentada como Nattie Neidhart) se midió a Masha Slamovich en el estelar, Pete Dunne fue contra Jonathan Gresham y Timothy Thatcher se enfrentó a SLADE.

GCW Josh Barnett‘s Bloodsport XIV pudo seguirse en directo vía TrillerTV.

Photos from today’s GCW presents Josh Barnett’s Bloodsport XIV in Rutherford, NJ at the Williams Center@GCWrestling_@JoshLBarnett@NatbyNature#JBBSXIV #BLOODSPORTXIV #GCW pic.twitter.com/xvGXXgsyDF