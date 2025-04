Resultados GCW Josh Barnett’s Bloodsport XIII

De la mano de GCW y Josh Barnett, la pasada noche tuvo lugar uno de los eventos estrella del otro «WrestleMania Week»: Bloodsport, cuyo principal gancho mediático fueron las implicaciones de numerosas «WWE Superstars».

Entre las luchas programadas, un total de 10, Barnett se midió a Gabe Kidd, Zack Sabre Jr. fue contra Jonathan Gresham y Natalya se enfrentó a Miyu Yamashita.

GCW Josh Barnett’s Bloodsport XIII pudo seguirse en directo vía TrillerTV.

GABE KIDD BEATS JOSH BARNETT IN THE MAIN EVENT AND THEY HAVE A BEAUTIFUL HEART TO HEART



AMAZING MATCH, GREAT SHOW, NOTHING MORE TO SAY #JBBSXIII pic.twitter.com/nWoY7yXph3