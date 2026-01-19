Resultados Game Changer Wrestling | Crime Wave 2026

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Crime Wave 2026, el cual tuvo lugar el 18 de enero 2026, desde WAVE en Wichita, Kansas, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El frío de invierno no detuvo a la legión de seguidores que acudieron a Wichita para ser testigos de GCW Crime Wave 2026. Era la primera vez que Game Changer Wrestling pisaba suelo de Kansas, un nuevo capítulo en la expansión de la compañía independiente bajo la dirección de Brett Lauderdale, quien desde temprano había anticipado en sus redes la importancia de este hito: “35 estados… y seguimos creciendo”.

GCW Crime Wave 2026 fue un evento sólido y representativo de la identidad de Game Changer Wrestling, con una estructura bien balanceada entre combates físicos, variedad de estilos y progresión narrativa. Sin ser un show histórico dentro del calendario anual de la empresa, cumplió con creces su función: presentar a GCW en un nuevo territorio y reforzar sus principales líneas creativas de cara a los eventos importantes de febrero.

Desde el punto de vista in-ring, el nivel fue consistente. No hubo luchas irrelevantes ni tiempos muertos; cada combate aportó algo distinto, ya fuera intensidad, construcción de personajes o implicaciones futuras. Destacó especialmente la lucha clasificatoria a la Jersey J-Cup, que añadió un componente competitivo real al cartel, y el combate estelar por el GCW World Championship, que cerró la noche con autoridad y sensación de importancia. Puntuación final: 7.5 / 10

► Resultados Game Changer Wrestling

Terry Yaki venció a Gavin Ash Cowboy Way (1 Called Manders & Thomas Shire) vencieron a Unsigned And Don’t Care (Anakin Murphy & Gary Jay) KJ Orso venció a Shotzi Blackheart DEATH MATCH: Matt Tremont venció a Brick Savage JERSEY J-CUP 2026 QUALIFYING MATCH: Vengador venció a Samuray del Sol Gringo Loco venció a Effy Jordan Oliver venció a Oro Annan CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) retuvo ante Priscilla Kelly

GCW Crime Wave 2026 no solo representó un debut territorial para la promoción en Wichita, sino también una carta de presentación para nuevas rivalidades y futuros desafíos. Entre clasificaciones a torneos, defensa de títulos y combates que mezclaron técnica, violencia y espectáculo, la velada encapsuló el espíritu diversificado e impredecible que caracteriza a Game Changer Wrestling.