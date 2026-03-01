Resultados Game Changer Wrestling | Baller Blockin’

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Baller Blockin’, el cual tuvo lugar el 28 de febrero 2026, desde The Webster Theatre en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El 28 de febrero de 2026, Game Changer Wrestling volvió a hacer honor a su reputación de promotora impredecible con Baller Blockin’, una velada que combinó violencia cruda, técnica depurada y ese ambiente eléctrico que solo GCW sabe generar. Desde que se apagaron las luces, quedó claro que no sería una noche convencional: el público, de pie, marcó el ritmo con cánticos ensordecedores mientras la primera campana apenas se insinuaba.

► Resultados Game Changer Wrestling

Terry Yaki venció a Dustin Waller Beastman venció a Jimmy Lloyd Gringo Loco venció a KJ Orso CAMPEONATO DE PAREJAS GCW: YDNP (Alec Price & Jordan Oliver) (c) retuvieron ante The Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) CAMPEONATO JCW: Charles Mason (c) retuvo ante Dr. Redacted Jeffrey John venció a Don Freeze, Effy, Juni Underwood, Kylon King y Seabass Finn CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) retuvo ante Megan Bayne Joey Janela (w/Brodie Lee Jr.) venció a The Blade CAMPEONATO ULTRAVIOLENTO GCW: Otis Cogar (c) vs. Matt Tremont – No Contest

Game Changer Wrestling con Baller Blockin’ entregó un evento coherente con su identidad intensidad sin concesiones, narrativa física basada en la resistencia y una mezcla efectiva entre lucha técnica y violencia. No fue solo una sucesión de combates extremos; hubo progresión dramática en la cartelera, variedad estilística y un evento estelar que cerró con sensación de trascendencia. Puntuación 8.5/10