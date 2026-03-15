Resultados Game Changer Wrestling | Ashes to Ashes 2026

La empresa de lucha libre independiente, Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Ashes to Ashes 2026, el cual tuvo lugar el 14 de marzo 2026, desde Showboat Hotel Atlantic City en Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

La noche del sábado 14 de marzo de 2026, la empresa Game Changer Wrestling presentó Ashes to Ashes desde el Showboat Hotel de Atlantic City, un evento cargado de violencia extrema, combates caóticos y momentos dramáticos que reafirmaron la identidad de la promotora: lucha intensa, sin concesiones y con un fuerte protagonismo del deathmatch.

La violencia característica de GCW apareció pronto con el deathmatch entre Mr. Danger y Jimmy Lloyd que protagonizaron una lucha brutal en la que las armas y el castigo físico dominaron el combate. Tras un enfrentamiento intenso, Danger terminó imponiéndose, dejando claro que en GCW el dolor forma parte del espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos y al mismo tiempo polémicos de la noche llegó cuando Marko Stunt apareció para despedirse oficialmente de la lucha libre. Sin embargo, el momento se tornó caótico cuando KJ Orso y Sam Stackhouse lo atacaron durante su discurso, convirtiendo lo que debía ser una despedida emotiva en una escena de confrontación que dejó al público impactado.

En el plano titular, la lucha por el campeonato máximo de la empresa tuvo a Atticus Cogar defendiendo el Campeonato Mundial GCW frente a Slade. Fue un combate físico y agresivo, acorde al estilo de ambos luchadores, donde Cogar logró retener el título tras resistir el castigo de su rival.

El evento estelar enfrentó a Otis Cogar contra Conor Claxton por el GCW Ultraviolent Championship. En una lucha acorde al prestigio del cinturón marcada por violencia, objetos y castigo extremo, Cogar logró imponerse para mantener su reinado, cerrando la velada con otra defensa exitosa del campeonato ultraviolento.

► Resultados Game Changer Wrestling

Blake Christian venció a Marcus Mathers Alec Price venció a Gary Jay DEATH MATCH: John Wayne Murdoch venció a Vipress

Terry Yaki venció a Anakin Murphy, Don Freeze, Juni Underwood, Logan Cavazos y Ray Jaz DEATH MATCH: Mr. Danger venció a Jimmy Lloyd DEATH MATCH POR EL CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) retuvo ante SLADE CAMPEONATO ULTRAVIOLENTO GCW: Otis Cogar (c) retuvo ante Conor Claxton

En conjunto, Ashes to Ashes 2026 fue un evento fiel al espíritu de GCW: combates rápidos, violencia sin filtros y momentos dramáticos tanto dentro como fuera del ring. Entre defensas titulares, deathmatches intensos y el impactante segmento de Marko Stunt, la noche dejó claro por qué la promotora sigue siendo una de las más impredecibles y extremas del circuito independiente. Puntuación final 7.5/10.