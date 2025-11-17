Resultados FutureShock Wrestling: Reboot Part Two | Declan McCarthy vs. Gary Maginnis

La empresa de lucha libre independiente, FutureShock Wrestling, presento su evento FSW Reboot Part Two, el cual tuvo lugar el 15 de noviembre 2025, desde Manchester Union en Manchester, Inglaterra, Reino Unido.

Fue un evento interesante por su propuesta de “reboot”: se siente como un reinicio o relanzamiento para FutureShock, lo que genera expectativa de nuevos comienzos o cambios creativos. La cartelera mezcló diferentes estilos: hubo lucha por el título (Tony Wright defendió el FSW Adrenaline Title frente a Scott Oberman.

La presencia de diferentes estipulaciones (Last Chance Battle Royal, Ten Minute Challenge, Last Man Standing Match) aporta ritmo y variedad, manteniendo al público implicado en un formato íntimo.

FutureShock Reboot Part One y Part Two fue un evento con potencial muy interesante. No fue un “evento blockbuster de grandes ligas”, pero sí cumplió bien su rol en el wrestling independiente: ofrecer entretenimiento variado, reforzar su roster y sentar las bases para nuevas historias. Si están planeando más “Partes” del reboot, puede ser algo muy prometedor para los próximos shows.

► Resultados FutureShock Wrestling

The Tevlins (Aidan Tevlin & Kian Tevlin) vencieron a Gen1 (James Grayson & Prince Pele) Teddy Reay venció a Sam Bailey Last Chance Battle Royal: Dynamite Lee Dawson venció a Aziz, CP Reilly, Gorgon, Hayley Cooling, Josh Eze, Kong, Luke Quaid, Solomon y Troy Ryan FSW Women’s Title Match: Hollie Barlow (c) retuvo ante Lily Winter y Lucy Sky 10 Minute Challenge Match: The 05 (Dec Henry & Harvey Jukes) vencieron a FTM (Critchy & Tom McColl) Last Man Standing Match: Declan McCarthy venció a Gary Maginnis