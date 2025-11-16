Resultados FutureShock Wrestling: Reboot Part One | Tony Wright vs. Scott Oberman

La empresa de lucha libre independiente, FutureShock Wrestling, presento su evento FSW Reboot Part One, el cual tuvo lugar el 15 de noviembre 2025, desde Manchester Union en Manchester, Inglaterra, Reino Unido.

Fue un evento interesante por su propuesta de “reboot”: se siente como un reinicio o relanzamiento para FutureShock, lo que genera expectativa de nuevos comienzos o cambios creativos. La cartelera mezcló diferentes estilos: hubo lucha por el título (Tony Wright defendió el FSW Adrenaline Title frente a Scott Oberman.

La presencia de diferentes estipulaciones (chairs match, open challenge, singles con jóvenes valores) aporta ritmo y variedad, manteniendo al público implicado en un formato íntimo.

En eventos como este, la calidad real también depende del control del tiempo y del emparejamiento entre veteranos y talentos emergentes; FutureShock parece usar a trabajadores con experiencia (Wright, Oberman, Strong) para elevar perfiles menos conocidos —estrategia madura que suele funcionar en el medio.

FutureShock Reboot Part One fue un evento con potencial muy interesante. No fue un “evento blockbuster de grandes ligas”, pero sí cumplió bien su rol en el wrestling independiente: ofrecer entretenimiento variado, reforzar su roster y sentar las bases para nuevas historias. Si están planeando más “Partes” del reboot, puede ser algo muy prometedor para los próximos shows.

► Resultados FutureShock Wrestling

The 05 (Dec Henry & Harvey Jukes) venció a Jenson Vesper & Peter Sedohr Danny Hope venció por conteo fuera a Declan McCarthy Chairs Match: Bentley venció a Briac Strong Romie Kendrick venció a Solomon Open Challenge Match: CP Reilly venció a Josh Eze FSW Adrenaline Title Match: Tony Wright (c) retuvo ante Scott Oberman