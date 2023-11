La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento FSW Luck Of The Draw, el cual tuvo lugar el 24 de noviembre desde The FSW Arena en Las Vegas, Nevada. El evento fue transmitido en vivo por FITE+

Future Star of Wrestling es una promotora de lucha libre con sede en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, la empresa realiza eventos de lucha libre con luchadores locales, los cuales siempre están llenos de acción y emoción

► Resultados Future Stars of Wrestling

FSW No Limits Championship Match: Bodhi Young Prodigy venció a Action Braxton para convertirse en nuevo campeón The Roulette Rumble Match: Shogun gano una oportunidad por el FSW World Heavyweight Championship FSW Nevada State Championship Open Challenge Match: Jakob Austin Young retuvo ante Cut Throat Cody Nic Zander venció a Jai Vidal FSW Heavyweight Championship Triple Threat Match: Shogun vencio a Ice Williams & Matt Vandagriff para convertirse en nuevo campeón