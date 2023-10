La empresa de lucha libre independiente, Full Force Wrestling, presento su evento 8 Year Anniversary Show, el cual tuvo lugar el 7 de octubre desde Nelson Club en Warwick, Warwickshire, England, Reino Unido

Full Force Wrestling, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Midlands, Inglaterra, Reino Unido. Presentan eventos alrededor de todo el territorio ingles con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Full Force Wrestling

Finest Four Trophy 2023 Match: Jason Joshua venció a Chris Tyler, Cian Noonan y Damian Dunne

FFW Barracks Academy Title Match: Alex Connors retuvo ante Dan Splash

Hari Singh venció a Joey Scott

FFW Women’s Title Gauntlet Match: Nadia Sapphire venció a Lana Austin, Aluna Blue, Chantal Jordan, Diane Scott, Dominita and Kiya, Mel Price, Millie McKenzie y Nina Samuels para convertirse en nueva campeona

FFW Title / FFW British Title Match: Steve Savage (c) [British] venció a Joel Redman (c) [FFW] para convertirse en nuevo campeón