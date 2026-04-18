Resultados Future Stars of Wrestling | Mecca XI: Killer Instinct

La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento FSW Mecca XI: Killer Instinct, el cual tuvo lugar el 17 de abril 2025, desde HyperX Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TitleMatchNetwork.com.

En pleno fin de semana de WrestleMania 42, la escena independiente aprovechó el foco mundial para brillar con fuerza, y Future Stars of Wrestling: Mecca XI – Killer Instinct no fue la excepción. Desde Las Vegas, Future Stars of Wrestling presentó una cartelera diseñada para mezclar juventud, proyección y nombres consolidados del circuito, creando un evento dinámico donde cada combate tenía algo en juego: prestigio, oportunidades y consolidación.

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