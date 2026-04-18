Resultados Future Stars of Wrestling | Mecca XI: Killer Instinct

La empresa de lucha libre independiente, Future Stars Of Wrestling, presento su evento FSW Mecca XI: Killer Instinct, el cual tuvo lugar el 17 de abril 2025, desde HyperX Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TitleMatchNetwork.com.
En pleno fin de semana de WrestleMania 42, la escena independiente aprovechó el foco mundial para brillar con fuerza, y Future Stars of Wrestling: Mecca XI – Killer Instinct no fue la excepción. Desde Las Vegas, Future Stars of Wrestling presentó una cartelera diseñada para mezclar juventud, proyección y nombres consolidados del circuito, creando un evento dinámico donde cada combate tenía algo en juego: prestigio, oportunidades y consolidación.
► Resultados Future Stars of Wrestling
- FATAL FOUR WAY POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FSW: Mariachi Montana (Jose Calamaco & Roland Calamaco) (c) retuvieron ante LiveDanger (Danger Ross & LiveWire Charlie), The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) y The Pretty City Express (CLAS & Devin Reno). Caos total cuando los cuatro equipos entran en secuencias rápidas de relevos y movimientos encadenados, pero Mariachi Montana aprovecha el desgaste colectivo para robar la victoria en el tramo final con una combinación coordinada.
- Steve Gibki venció a Bryce Saturn, Ice Williams, Jaden Cole y Jimmy House. Gibki capitaliza el momento exacto tras un movimiento aéreo fallido de uno de sus rivales, sacando del ring a los demás y quedándose con un pin sorpresivo en medio del desorden.
- CAMPEONATO FEMENIL FSW: Brittnie Brooks (c) retuvo ante Notorious Mimi. Brooks resiste la ofensiva agresiva de Mimi y cambia el ritmo con una contra técnica precisa que le permite retener en el clímax del combate.
- Kenny King, Shogun, Son Leu vencieron a Danny Limelight, Jarett Diaz & Slice Boogie. la química del equipo de King marca la diferencia, culminando con una secuencia triple perfectamente sincronizada que neutraliza a Limelight para la victoria.
- Lio Rush venció a Bodhi Young Prodigy. Rush impone su velocidad; el punto decisivo llega cuando esquiva un ataque aéreo y responde con una ráfaga ofensiva que deja sin reacción a Bodhi.
- Brian Cage vencio a Gringo Loco and Resplandor. choque de estilos cuando Loco y Resplandor elevan el ritmo aéreo, pero Cage rompe el equilibrio con su potencia, rematando tras interceptar un vuelo desde lo alto.
- Jonathan Gresham vencio a TJP. duelo técnico puro; Gresham encuentra la apertura definitiva al revertir una llave de TJP en una sumisión más ajustada, forzando el final.
- Hammerstone vencio a Bad Dude Tito y Richard Holliday. Hammerstone sobrevive al doble castigo y aprovecha el momento en que sus rivales quedan neutralizados entre sí para conectar su ofensiva final y llevarse el combate.
- CAMPEONATO PESO COMPLETO RPW: Killer Kross (c) retuvo ante Zilla Fatu. combate físico y dominante; el punto decisivo llega cuando Kross impone su brutalidad en el cierre, resistiendo el poder de Fatu y asegurando la victoria tras un intercambio de alto impacto.