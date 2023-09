La empresa, Freelance Wrestling, presento su evento Once Upon A Time In Freelance , el cual tuvo lugar el 22 de septiembre desde The Avondale Music Hall en Chicago, Illinois. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Freelance Wrestling es una promoción independiente de lucha libre profesional con sede en Chicago, Illinois. Son conocidos por su enfoque único e innovador de la lucha libre, presentando una lista diversa de luchadores talentosos y emocionantes combates.

► Resultados Freelance Wrestling

Six-Way scramble match: Chico Suave venció a Robbie Reeves, Salem Crane, Regan Lydale, Acid Jaz, e Isaias Velazquez Darin Corbin venció a Dillon McQueen Koda Hernandez venció a Rico Gonzalez Freelance Tag Team Championship match: Laynie Luck y GPA (c) vencieron a Swoggle y Colt Cabana Perch venció a Trevor Outlaw Shoko Nakajima venció a Shazza McKenzie Storm Grayson y Bryan Keith vencieron a Davey Bang y August Matthews