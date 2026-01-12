Resultados Fight Life Wrestling | Never Easy 2026

La compañía de lucha libre independiente Fight Life Wrestling presentó su evento Never Easy 2026, el cual se llevo a cabo el 11 de enero 2026, desde Lighthouse Skatepark en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.

Fight Life arrancó su temporada 2026 con un evento que, en nombre, ya advertía su esencia: “Never Easy”. Y, en efecto, la velada reflejó esa filosofía de esfuerzo constante, con combates donde ritmo, riesgo y emoción fueron pilares, aunque no siempre se tradujeron en historias memorables.

Desde el arranque, Never Easy ofreció una mezcla de estilos y formatos que dejaron claro que esta promoción busca ser un laboratorio creativo de lucha libre: encuentros tradicionales, combates con reglas especiales y pruebas multihombre que estimularon tanto la técnica como el carácter de cada competidor.

► Resultados Fight Life Wrestling

PRE SHOW: All Go Nelli venció a Peter Gianni COMBATE CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO DE PAREJAS FL: The Prolific (Isaiah Wolf & Tyree Taylor) (w/Marquis Marquee) vencieron a Waves And Curls (Jaylen Brandyn & Traevon Jordan) Dank The Clown venció a Kalvin DuMont COMBATE DE SUMISION O KNOCKOUT: Danny Miles venció a Erik Chacha COMBATE POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS FL: Trauma Factory (Mike Graca & Rip Byson) (c) retuvieron ante Above All (Devin Justice & Rylie O’Neil) Sammy Diaz venció a Seabass Finn SCRAMBLE MATCH: Shannon LeVangie venció a Jeremy La Croix (w/Roxanne Fury), Kalypto, Milo Mirra, Patrick Wheatman, Spike Nishimura y Yoscifer BMT venció a Jermaine Marbury (w/Benny The Basketball) COMBATE CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO MUNDIAL FL: Ichiban venció a Mortar LUCHA CALLEJERA AL ESTILO PROVIDENCE POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FL: JT Dunn (c) retuvo ante Richard Holliday

Never Easy no fue un espectáculo perfecto ni un hito revolucionario en el circuito independiente estadounidense, pero sí fue una declaración de intenciones. Fight Life está construyendo su identidad a base de variedad creativa, formatos poco convencionales y un enfoque en luchadores que, lejos de la maquinaria de los grandes conglomerados, quieren contar sus propias historias, la valoracion final es de 7/10.