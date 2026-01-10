Resultados EVE 143: SHE-1 2026

La séptima entrega del torneo SHE-1, ya establecido como tradición en el calendario anual de Pro-Wrestling: EVE, tuvo lugar ayer, 9 de enero, desde The Big Penny Social en Londres (Inglaterra).

Previo al show, EVE sólo dio cuenta de los combates de cuartos de final: Molly Spartan vs. Safire Reed, Skye Smitson vs. Emi Sakura, Session Moth Martina vs. Alexxis Falcon y Anita Vaughan vs. la ganadora de un duelo entre Abi Cartwright y cierta fémina cuya identidad fue desvelada in situ durante el show. Asimismo, inicialmente se estipuló que la final de esta justa tendría lugar en el siguiente evento de EVE, Multiverse Rumble (6 de febrero), con la ganadora obteniendo una oportunidad por el máximo cetro de la empresa en Wrestle Queemdom VIII (8 de marzo).

EVE 143: SHE 1 pudo verse a través del canal de YouTube de EVE mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior.

►Road To Indigo

OCTAVOS DE FINAL DEL SHE-1: Debbie Keitel derrotó a Abi Cartwright . Sorpresa muy positiva que Keitel fuese la rival misteriosa de Cartwright, pues hacía un año que no se dejaba ver por EVE, tras pasar casi todo el 2025 en Japón compitiendo en Diana, Sendai Girls y Stardom, entre otras promotoras del país del sol naciente. Keitel despachó a Cartwright en apenas seis segundos.

. Sorpresa muy positiva que Keitel fuese la rival misteriosa de Cartwright, pues hacía un año que no se dejaba ver por EVE, tras pasar casi todo el 2025 en Japón compitiendo en Diana, Sendai Girls y Stardom, entre otras promotoras del país del sol naciente. Keitel despachó a Cartwright en apenas seis segundos. CUARTOS DE FINAL DEL SHE-1: Anita Vaughan derrotó a Debbie Keitel . Y sin mayor demora, Keitel disputó su segundo encuentro, aunque no pudo alegar precisamente cansancio por el primero. Las irlandesas se conocen bien, pues formaban dupla como The Gals antes del periplo nipón de Keitel. Seguramente por ello, diría que fue la mejor lucha del torneo, además de la más larga (casi 10 minutos). Luego de bastantes alternativas por parte de ambas, Vaughan puso de espaldas planas a su amiga mediante el Tiger Bomb.

. Y sin mayor demora, Keitel disputó su segundo encuentro, aunque no pudo alegar precisamente cansancio por el primero. Las irlandesas se conocen bien, pues formaban dupla como The Gals antes del periplo nipón de Keitel. Seguramente por ello, diría que fue la mejor lucha del torneo, además de la más larga (casi 10 minutos). Luego de bastantes alternativas por parte de ambas, Vaughan puso de espaldas planas a su amiga mediante el Tiger Bomb. CUARTOS DE FINAL DEL SHE-1: Skye Smitson derrotó a Emi Sakura. La segunda lucha más larga del torneo (alrededor de ocho minutos), sazonada de bastantes toques de comedia, hasta que Smitson hizo que Sakura se rindiera vía Kata-ha-jime.

La segunda lucha más larga del torneo (alrededor de ocho minutos), sazonada de bastantes toques de comedia, hasta que Smitson hizo que Sakura se rindiera vía Kata-ha-jime. CUARTOS DE FINAL DEL SHE-1: Session Moth Martina derrotó a Alexxis Falcon. Mucha inquina acumulada aquí, evidente por el hecho de que Falcon atacara a Martina mientras esta hacía su entrada. Y evidente también por el hecho de que frustrada por el resultado y la forma en que se dio, mediante un Backslide, Falcon apalizara a Martina en las postrimerías, dejándola maltrecha y ganándose los abucheos del Big Penny Social.

Mucha inquina acumulada aquí, evidente por el hecho de que Falcon atacara a Martina mientras esta hacía su entrada. Y evidente también por el hecho de que frustrada por el resultado y la forma en que se dio, mediante un Backslide, Falcon apalizara a Martina en las postrimerías, dejándola maltrecha y ganándose los abucheos del Big Penny Social. CUARTOS DE FINAL DEL SHE-1: Molly Spartan derrotó a Safire Reed. Transcurridos pocos segundos, Reed intentó un lance con la mala fortuna de acabar lesionándose de manera muy aparatosa, lo que provocó que la lucha concluyera. Por fortuna, según ha hecho saber Dann Read, Reed se encuentra bien.

Transcurridos pocos segundos, Reed intentó un lance con la mala fortuna de acabar lesionándose de manera muy aparatosa, lo que provocó que la lucha concluyera. Por fortuna, según ha hecho saber Dann Read, Reed se encuentra bien. SEMIFINAL DEL SHE-1: Anita Vaughan derrotó a Skye Smitson . En algo menos de seis minutos, Vaughan ganó su segundo combate de la noche y con ello, su pase a la final.

. En algo menos de seis minutos, Vaughan ganó su segundo combate de la noche y con ello, su pase a la final. SEMIFINAL DEL SHE-1: Session Moth Martina derrotó a Molly Spartan . Una tocada Martina, luego de la golpiza recibida en cuartos por Alexxis Falcon, pudo imponerse para alcanzar la final. Gran reacción del Big Penny Social.

. Una tocada Martina, luego de la golpiza recibida en cuartos por Alexxis Falcon, pudo imponerse para alcanzar la final. Gran reacción del Big Penny Social. Hubo encontronazo entre Rhio y Nightshade. El próximo 6 de febrero, en Multiverse Rumble, la primera defenderá el Campeonato EVE ante la segunda.

Como comenté, de inicio la final estaba estipulada para el evento Multiverse Rumble, pero EVE anunció que se disputaría en esta misma función. Lógicamente, el público reaccionó con entusiasmo.

FINAL DEL SHE-1: Session Moth Martina derrotó a Anita Vaughan. Final igualmente breve, de apenas cuatro minutos, donde una «underdog» Martina se alzó ganadora de la justa y estelarizará Wrestle Queendom 8 por el Campeonato EVE contra Rhio o Nightshade. Triunfo muy celebrado por los presentes.

⇒ El SHE-1 menos brillante que recuerdo, con encuentros demasiado cortos en comparación a los de anteriores ediciones e inevitablemente, de menor calidad; cuando la justa siempre ha dejado algunos de los mejores del año en EVE. Desconozco el porqué de este cambio de «formato» y de la misma manera, el motivo de que se rompiera con lo estipulado y la final no se reservase para Multiverse Rumble, como EVE llevaba anunciando durante semanas. Por otra parte, un servidor nunca ha sido entusiasta de Session Moth Martina, y aunque la historia de su redención encante al público de EVE, los shows en lo que tiene mayor protagonismo siempre acaban siendo los peores desde el punto de vista «in-ring». Llámenlo coincidencia si quieren. El camino hacia Wrestle Queendom VIII de momento se presenta tibio.

5/10