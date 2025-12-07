► Camino al SHE-1

VENY derrotó a Melissa Fierce . En EVE 140, Veny fue uno de los «highlights», formando parte de una excelente lucha de duplas, y «The Fabulous» volvió a robarse los focos. Pocas joshis saben ganarse tan bien al público británico, pues aunque teóricamente ejerciera otra vez de ruda, contó con el apoyo de la práctica totalidad del respetable, convirtiendo el encuentro en un involuntario «face vs. face», sin ardides: 10 minutos de acción aprovechados al máximo, llenos de alternativas para ambas. En el último compás, Veny atrapó a Fierce con un Michinoku Driver y se lanzó sobre ella con un Moonsault, por el que pudo ponerla de espaldas planas. Excelente muestra, característica en el «midcard» de EVE, de cómo sin necesidad de 20 o 30 minutos, puede ofrecerse un gran combate.

. En EVE 140, Veny fue uno de los «highlights», formando parte de una excelente lucha de duplas, y «The Fabulous» volvió a robarse los focos. Pocas joshis saben ganarse tan bien al público británico, pues aunque teóricamente ejerciera otra vez de ruda, contó con el apoyo de la práctica totalidad del respetable, convirtiendo el encuentro en un involuntario «face vs. face», sin ardides: 10 minutos de acción aprovechados al máximo, llenos de alternativas para ambas. En el último compás, Veny atrapó a Fierce con un Michinoku Driver y se lanzó sobre ella con un Moonsault, por el que pudo ponerla de espaldas planas. Excelente muestra, característica en el «midcard» de EVE, de cómo sin necesidad de 20 o 30 minutos, puede ofrecerse un gran combate. CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) Nina Samuels y Abi Cartwright para retener el título . Este encuentro se detonó a raíz de que Cartwright consumara el pin sobre Austin en el anterior show, EVE 141. Y pudo haber acabado pronto, pues Cartwright se vino arriba y de no ser por una interferencia de Samuels, entre Austin y Barlow casi la finiquitan. Con todo, Samuels también se vio abrumada por la compenetración de Lallie y Cartwright acabó haciendo casi todo el trabajo sucio, ganándose el respaldo del público. Finalmente, Barlow evitó que Cartwright hiciera el relevo a Samuels para a continuación reversar un toque de espaldas universal con la misma moneda en un súbito pin. Segunda defensa exitosa para Lallie desde que se coronaran el pasado agosto. En las postrimerías, Samuels dijo que retomaría su carrera en solitario y ganaría el torneo SHE-1 en enero, convencida de su participación sin necesidad de lucha clasificatoria. Sin embargo, Dann Read quiso informarle que recibió el papeleo de su participación… firmado a nombre de Cartwright. Samuels se marchó tan disgustada que ni hizo comentario alguno, entre las disculpas de su asistente admitiendo el error. Es oficial, Cartwright formará parte del SHE-1.

. Este encuentro se detonó a raíz de que Cartwright consumara el pin sobre Austin en el anterior show, EVE 141. Y pudo haber acabado pronto, pues Cartwright se vino arriba y de no ser por una interferencia de Samuels, entre Austin y Barlow casi la finiquitan. Con todo, Samuels también se vio abrumada por la compenetración de Lallie y Cartwright acabó haciendo casi todo el trabajo sucio, ganándose el respaldo del público. Finalmente, Barlow evitó que Cartwright hiciera el relevo a Samuels para a continuación reversar un toque de espaldas universal con la misma moneda en un súbito pin. Segunda defensa exitosa para Lallie desde que se coronaran el pasado agosto. En las postrimerías, Samuels dijo que retomaría su carrera en solitario y ganaría el torneo SHE-1 en enero, convencida de su participación sin necesidad de lucha clasificatoria. Sin embargo, Dann Read quiso informarle que recibió el papeleo de su participación… firmado a nombre de Cartwright. Samuels se marchó tan disgustada que ni hizo comentario alguno, entre las disculpas de su asistente admitiendo el error. Es oficial, Cartwright formará parte del SHE-1. CLASIFICACIÓN PARA EL SHE-1: Emi Sakura derrotó a Rayne Leverkusen . Un tanto sorpresivo el resultado, considerando la popularidad creciente de Leverkusen y el hecho de que Sakura ya no tiene nada que demostrar. No obstante, la trayectoria de Leverkusen por ahora en EVE luce errática y poco acorde a su estatus actual dentro de la lucha británica. Cabe recordar que participó en el SHE-1 de este año. Buen duelo, un duro toma y daca donde las implicadas se golpearon hasta en el cielo de la boca, con Sakura siendo incluso más apoyada que Leverkusen. La nipona mantiene un desempeño muy digno a sus casi 50 años, pues su merme físico lo compensa con oficio. Sobre los 12 minutos, Leverkusen evitó La Casita de Sakura, pero tras recibir un tremendo guantazo, no pudo escapar de un Double Underhook Backbreaker y la cuenta de tres.

. Un tanto sorpresivo el resultado, considerando la popularidad creciente de Leverkusen y el hecho de que Sakura ya no tiene nada que demostrar. No obstante, la trayectoria de Leverkusen por ahora en EVE luce errática y poco acorde a su estatus actual dentro de la lucha británica. Cabe recordar que participó en el SHE-1 de este año. Buen duelo, un duro toma y daca donde las implicadas se golpearon hasta en el cielo de la boca, con Sakura siendo incluso más apoyada que Leverkusen. La nipona mantiene un desempeño muy digno a sus casi 50 años, pues su merme físico lo compensa con oficio. Sobre los 12 minutos, Leverkusen evitó La Casita de Sakura, pero tras recibir un tremendo guantazo, no pudo escapar de un Double Underhook Backbreaker y la cuenta de tres. En Wrestle Queendom 8 (8 de marzo de 2026), Kris Statlander defenderá el Campeonato Internacional EVE ante Charlie (la otrora Dakota Kai). Hay que suponer pues que Hayter conservará su estatus hasta entonces. Me parece bien. El problema es que anunciar esto con tanta antelación implica dos opciones: o Hayter no defenderá la presea de aquí a que se celebre dicha cita, o si lo hace, su resultado será previsible.

Tras el intermedio, hubo segmento cómico. Amira Blair se ganó participar en el SHE-1 gracias a una particular interpretación de «You Raise Me Up». Will Ospreay dio el visto bueno. Y al mismo tiempo, Blair se ganó ser la rival de Skye Smitson en el siguiente combate programado, quien ya se encontraba sobre el ring.

Skye Smitson derrotó a Amira Blair (con Zoe Lucas) . Aún abrumada por la emoción, Blair se dio la vuelta y recibió un tremendo Lariat de Smitson. 1, 2 y 3. Noche de emociones encontradas para Blair.

. Aún abrumada por la emoción, Blair se dio la vuelta y recibió un tremendo Lariat de Smitson. 1, 2 y 3. Noche de emociones encontradas para Blair. CLASIFICACIÓN PARA EL SHE-1: Molly Spartan derrotó a Violet Nyte (con Skye Smitson) . Lucy Sky era la rival original de Spartan, pero causó baja por lesión. Con una variante del Double Chikenwing, Spartan tuvo aquí una victoria contundente sobre Nyte, quien se vio arrasada por la experiencia, agresividad y envergadura de la escocesa, debutante con EVE. Parece mentira que tardara tanto en dejarse ver por la promotora.

. Lucy Sky era la rival original de Spartan, pero causó baja por lesión. Con una variante del Double Chikenwing, Spartan tuvo aquí una victoria contundente sobre Nyte, quien se vio arrasada por la experiencia, agresividad y envergadura de la escocesa, debutante con EVE. Parece mentira que tardara tanto en dejarse ver por la promotora. DREAM PARTNER TAG TEAM MATCH: Rhio y Alexxis Falcon derrotaron a Jamie Hayter y Session Moth Martina . Las interacciones entre Hayter y Rhio fueron lo más destacado, con un interesante contraste de apoyo para la Campeona EVE, que en cualquier otra parte siempre es la técnica de la historia. Sin embargo, en EVE ejerce de ruda, y salvó a Falcon de una presumible cuenta de tres sacando al réferi del ring, para después endosar su Package Piledriver a Hayter sobre la orilla, dejándola defenestrada. Todo se decidió entonces entre Martina y Falcon, y esta pudo atrapar a su rival en las cuerdas y aplicarle el Falcon’s Fury y ponerla de espaldas planas. Siempre alabo que EVE respete lo que significa un «main event» y le conceda la mayor cantidad de minutos del show, pero en el combate que nos ocupa sobraron algunos, y dio la sensación de alargarse sólo por exhibir todo lo posible a Hayter. De haber sido un 1 vs. 1, Hayter vs. Rhio, seguramente no habría queja en tal sentido.

. Las interacciones entre Hayter y Rhio fueron lo más destacado, con un interesante contraste de apoyo para la Campeona EVE, que en cualquier otra parte siempre es la técnica de la historia. Sin embargo, en EVE ejerce de ruda, y salvó a Falcon de una presumible cuenta de tres sacando al réferi del ring, para después endosar su Package Piledriver a Hayter sobre la orilla, dejándola defenestrada. Todo se decidió entonces entre Martina y Falcon, y esta pudo atrapar a su rival en las cuerdas y aplicarle el Falcon’s Fury y ponerla de espaldas planas. Siempre alabo que EVE respete lo que significa un «main event» y le conceda la mayor cantidad de minutos del show, pero en el combate que nos ocupa sobraron algunos, y dio la sensación de alargarse sólo por exhibir todo lo posible a Hayter. De haber sido un 1 vs. 1, Hayter vs. Rhio, seguramente no habría queja en tal sentido. Como epílogo, las rudas buscaron paliza sobre Hayter y Martina, pero Nightshade reapareció y las sacó del ring. Rhio lesionó a Nightshade en EVE 140, y esta, muy aplaudida, dijo buscar venganza. Hayter fue la siguiente en tomar el micro, consoló a Martina y reveló que luchará en Wrestle Queendom 8 contra Miyu Yamashita. El anuncio me gustó más que el estelar.

⇒ Nunca me ha entusiasmado Session Moth Martina y los shows en los que tiene mucho protagonismo acaban por resultar mis menos favoritos. Caso de EVE 140 y de este EVE 142, donde el estelar se antojó lo menos destacable. Al menos, en el show del viernes ese protagonismo se enfocó principalmente sobre Hayter, la estrella invitada. Pero en cualquier caso, el «midcard» estuvo bastante por encima, con tres buenos duelos elevando el nivel y una hilarante actuación de Amira Blair que curiosamente se ha viralizado más que la implicación de Hayter. Muy festiva velada prenavideña, bastante más digerible que estas festividades que nos acechan, si bien no la mejor muestra de EVE.

6/10