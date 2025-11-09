► Only Yuu

. Con 15 minutos de límite de tiempo, Falcon necesitó cerca de la mitad para deshacerse de Fierce, quien causó grata impresión en su debut con EVE durante Strong Women Style. Aquí recibió muchísimo apoyo del respetable, y su atleticismo le hizo pasar por encima de Falcon en los primeros minutos, pero en última instancia, la ruda fue por sus ojos al salirse de un movimiento, esto la aturdió y fue víctima del Falcon’s Fury, por el que cayó vía pin. En las postrimerías, Dann Read anunció que Falcon se medirá a Session Moth Martina en primera ronda del SHE-1 el próximo enero, pero que antes, en el siguiente show de EVE (Let’s Slam Santa; 5 de diciembre) se verán las caras bajo choque de duplas. Falcon no quiso desvelar la identidad de su compañera de equipo. LUCHA DE CLASIFICACIÓN PARA EL TORNEO SHE-1: Safire Reed derrotó a Dani Mo . Lucha similar a la anterior en sus primeros compases, con la recién llegada (Mo debutó aquí bajo los focos de EVE) apabullando a su rival por su poderío físico, aunque carente de maniqueísmo, ya que el público en su mayoría estuvo del lado de Reed. Por lo demás, combate bastante superior, que dejó un inusual «spot» cuando Mo aplicó un Suplex a Reed sobre la primera fila de sillas del Big Penny Social. Para ser la primera vez que se conjuntaban, Mo y Reed mostraron una excelente química. El golpeo de Reed decantó la balanza, y tras no sucumbir in extremis a un Michinoku Driver, sorprendió a Mo con un Spider German Suplex en un esquinero y luego se lanzó con su cabezazo volador para seguidamente cubrirla. Mo es una luchadora interesante porque sin aparentemente ser demasiado dinámica, posee una capacidad espacial digna de mención.

. Sin previo aviso ni justificación, Windsor se unió a la contienda. Deus Ex Machina que da gusto. Gran ritmo aquí el que supieron darle a la batalla las cuatro participantes, con Yuu como consentida del respetable, por encima de Statlander y Windsor. Dann Read dijo antes del inicio que Yuu pretendía ganar la correa y defenderla antes de su retiro definitivo. Qué bonito hubiera sido. Statlander tenía otros planes, y luego de aprovechar que Windsor y Vaughan se enzarzaron en una gresca personal y dejaron el ring, la también Campeona Mundial AEW evitó la Plancha desde la segunda cuerda de Yuu y la hizo rendir con su Spigen Scavenger’s Daughter sobre los 12 minutos de encuentro. En el epílogo, Statlander dejó el ring para que Yuu se despidiera de los seguidores de EVE. Dann Read subió al ring, acompañado de varias luchadoras y le dio las gracias, provocando que la nipona llorara como una magdalena, al son de «Only You» de The Platters, «I’ll Be There For You» de The Rembrandts y «(Everything I Do) I Do It for You» de Brian Adams. Momentazo, no sé si incluso mejor que la lucha en sí. Pretty Psycho (Amira Blair y Zoe Lucas), Nina Samuels y Abi Cartwright derrotaron a Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow), Skye Smitson y Violet Nyte . El alivio cómico luego de la catarata de emociones del punto anterior. El intríngulis estaba en saber si Cartwright, la asistente de Samuels, estaría a la altura del reto, y para sorpresa de todos, incluida Samuels, cuando parecía el eslabón débil, acabó dándole la victoria a su equipo tras provocar que Barlow golpeara fortuitamente a Austin y con un toque de espaldas universal hacer que la primera sucumbiera a la cuenta de tres. Esto parece conducirá a una oportunidad titular para Cartwright y Samuels, pues Barlow y Austin portan el Campeonato de Parejas EVE.

. La lucha duró unos 18 minutos, pero los tres primeros fueron básicamente Nightingale pavoneándose al son de distintos cánticos, ante la mirada impasible de Sky, en una esquina. El público estuvo muy loco con la debutante y esto propició que estuvieran atentos a cada secuencia del choque, reaccionando de enorme manera en un falso final, cuando tras la Plancha Sapito de Sky, Nightingale se salió del pin en 2.99. A continuación, la «All Elite» se adelantó a un intento de Lanza de Sky y la tumbó con un Pounce para después rematarla con su Babe With The Bomb. Buena manera de exhibir la calidad de Sky. Puede que pronto la veamos en ROH. Will Ospreay anunció que la próxima edición de Wrestle Queendom tendrá lugar el 8 de marzo de 2026 desde el Indigo en la O2 Arena de Londres, recinto con capacidad para albergar a más de 2000 personas. Ospreay dijo meses atrás que quería que EVE se agenciara el récord de asistencia a un show femenil en Europa.

. En pos de dar emoción, Dann Read compartió la estadística de que la mitad de gladiadoras que han portado dicha presea la perdieron en su primera defensa. Y acabó haciendo un «spoiler». Rhio, como en sus implicaciones recientes, ejerció de ruda y a mitad de combate intentó defenestrar a Rose mediante un par de sillas como hizo con Nightshade en el anterior show, pero entre la oposición de «The Native Beast» y de el árbitro no hubo DQ; haciéndole así un favor a la Campeona Mundial ICW. Sin embargo, a continuación, Rose, que tenía el cuerpo caribeño, motu proprio introdujo sillas en el ring. De pronto, el duelo se deshizo de descalificaciones, ante un réferi que no quería ganarse los abucheos del respetable. Y a partir de aquí se puso más divertido. Rose introdujo también una mesa y consiguió que Rhio la atravesara, pero no pudo completarlo con un pin. Rose buscó su Beast Bomb, Rhio se zafó y tras varias patadas, una en plena cabeza y dos de sus Martinetes en paquetito, uno sobre un par de sillas, cubrió a la estadounidense. Como epílogo, Alexxis Falcon, micrófono en mano, le hizo la pelota a Rhio y desveló que la nueva Campeona EVE será su socia de armas para el choque anunciado. Millie McKenzie hizo acto de presencia y anunció que Session Moth Martina tendrá de su lado a Jamie Hayter, provocando el delirio del respetable.

⇒ Un show de manual, visible en su reparto de tiempo: cada lucha duró más que la anterior, en un crescendo que no obstante alcanzó un particular clímax con la despedida de Yuu, que por emotividad pudo cerrar la noche. Y EVE supo resolver la papeleta situándola justo antes del descanso. Asimismo, se desarrollaron historias y casi todos los encuentros tuvieron repercusiones, pero se supo hacer sin ardides, sin torpedear la acción, respetando lo que ocurre entre las doce cuerdas. A pesar de parecer por momentos un «showcase» para la división femenil de AEW, Elite Encounters es probablemente el evento más completo que ha presentado EVE en 2025, a falta del último el próximo mes.

8/10