Los viernes suelen ser día de Pro-Wrestling: EVE, y ayer, la promotora británica celebró nuevo evento, EVE 140: Global Women Strike IV, su undécimo en lo que llevamos de 2025, desde The Big Penny Social de Londres (Inglaterra).

Como ya comentamos, tres nombres, Su Yung, Dash Chisako y VENY, fueron el principal gancho promocional. La primera se midió a Session Moth Martina, antigua rival que buscaba recuperar su confianza como consecuencia de una mala racha de resultados individuales. Mientras, las niponas lucharon entre sí en combate de duplas junto a Safire Reed (reemplazo de Millie McKenzie) y Nina Samuels, respectivamente.

Además, se programó una lucha «Absolute Chaos» con Alexxis Falcon, Lucy Sky, Skye Smitson, Zoe Lucas Violet Nyte y Lil Marz (debutante con EVE). Mientras, hubo tres duelos: Anita Vaughan vs. Vipress (también de estreno con EVE), Rhio vs. Nightshade y B3CCA vs. Rayne Leverkusen.

EVE 140: Global Women Strike IV pudo verse en directo a través del canal de YouTube de EVE, mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior.

► Por Millie

ABSOLUTE CHAOS MATCH: Lucy Sky derrotó a Lil Marz, Violet Nyte, Alexxis Falcon, Zoe Lucas (con Amira Blair) y Skye Smitson . Había 15 minutos de límite de tiempo y varios de ellos no pudieron verse por un problema en el streaming. Blair salió disfrazada de Dobby, personaje de la saga de Harry Potter, y cierto usuario dejó un comentario en el chat del canal de YouTube de EVE del que di cuenta vía X. Como última secuencia, Smitson ejecutó un Cross Rhodes sobre Marz sin poder consumar el pinfall. Lucas sacó a Smitson del ring y Sky aprovechó para caer encima de una todavía grogui Marz con una tremenda Plancha desde la tercera cuerda para cubrirla y llevarse la victoria. Lógico, teniendo en cuenta que Sky enfrentará a Willow Nightingale en el siguiente show de EVE, Elite Encounters (7 de noviembre).

Session Moth Martina anunció su retirada del ring por problemas personales, exponiendo que ya no se sentía capaz de competir. Dann Read la detuvo y tiró de psicología inversa para motivarla, pero con todo, no fue suficiente. Millie McKenzie salió entonces a escena y le pidió que lo hiciera por ella. Martina entonces cedió, motivada también por el público. Buen segmento, de inicio pensé que se trataba de un anuncio legítimo.

Anita Vaughan derrotó a Vipress . Sin interacciones previas, Vaughan y Vipress se pegaron como hermanastras de telenovela. La estadounidense acabó con la nariz sangrante, y de tal modo acabó ganándose al público, cuando habitualmente ejerce de ruda dentro de la escena estadounidense. En última instancia, la debutante erró una Plancha Sapito y Vaughan le aplicó un Lariat y su Swinging Side Slam para la cuenta de tres.

Dash Chisako y Safire Reed derrotaron a VENY y Nina Samuels . VENY y Samuels, más «flamboyantes» que Chisako y Reed, ya habían hecho dupla tiempo atrás, al contrario que sus rivales, y ejercieron de claras rudas, pese a que al público le encantaba todo lo que hacía VENY. Chisako, doble pisotón y Plancha sobre Samuels. Gran combate, alrededor de 14 min no sé cómo VENY no está ya en alguna gran empresa estadounidense.

Nightshade derrotó a Rhio por descalificación . No hubo presentaciones para Rhio y Nightshade, porque ambas salieron ya pegándose a escena. Nightshade dominó a Rhio durante casi toda la lucha, hasta que la Campeona Mundial PROGRESS agarró una silla, luego de meter los dedos en los ojos de su rival, y la utilizó, provocando la descalificación. No contenta, siguió golpeando a Nightshade hasta que esta sangró por la boca y Dann Read intervino para detener la masacre.

Rayne Leverskusen derrotó a B3CCA . Metal contra Pop, así lo vendió B3CCA en su entrada al ring, luego de cantar una canción horrorosa. Menos mal que cuando debutó con ROH este pasado verano no la dejaron cantar. Cuando restaba apenas un minuto de los 15 reglamentarios, tras un original clímax de «todo lo que haces yo puedo hacerlo mejor» como si se tratara del inicio del combate, un tremendo Step Up Shining Wizard y el pinfall le dieron la victoria a la metalera. Otra buena lucha, muy disputada, donde Leverkusen despuntó completamente como la gran ídola actual de EVE.

Session Moth Martina derrrotó a Su Yung . El duelo fue durante su primera parte un brawl por todo el Big Penny Social, con Martina sangrando desde casi el inicio por unos golpes contra un barril de cerveza. Hubo armas: una cadena, sillas, tachuelas, esposas, palos de kendo customizados y una mesa, que por un horrible Spear de Martina Yung atravesó, para seguidamente encajar un Brainbuster y la cuenta de tres. La historia aquí fue que Martina pudo recobrar confianza al vencer a una de sus antiguas rivales, y tuvo el apoyo en ringside de Millie McKenzie, quien acabó involucrada y facilitó que Martina se recuperara y se liberara de una de las esposas. Un bonito homenaje a McKenzie disfrazado de impulso a Martina.

Entiendo el cariño de EVE hacia Martina y McKenzie, pero Dash Chisako, Safire Reed, Nina Samuels y VENY merecían cerrar este show. Ni Yung ni Martina han sido nunca grandes luchadoras, lo que desmereció la imagen del estelar, punto que siempre cuida al extremo EVE. Por lo demás, un buen show, con tres luchas de calidad; entre ellas, especial la actuación de Rayne Leverkusen, quien apunta a futura campeona. Como dije, sólo el protagonismo en exceso de Martina hizo que no comprara al completo este show. 7/10.

Thanks to everybody that attended @ProWrestlingEVE last night at the Big Penny Social.



Was such an emotional charged show and all of the talent and staff smashed it as always.



Super proud to be part of the team.



And I’m still trying to figure out why Amira dressed up as Donny pic.twitter.com/JiAqRg1fOR — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) October 4, 2025