Menos de dos semanas después de formar parte de la «Forbidden Door Week» con EVE x The World, la promotora de Dann y Emily Read volvió a la carga ayer viernes con Strong Women Style 2025, donde de nuevo una luchadora adscrita a AEW fue protagonista del estelar.

Tras conquistar el Campeonato Internacional EVE el pasado mayo en Mean Grrrls (su debut con la promotora), Kris Statlander tuvo primera defensa ante Nina Samuels, quien buscaba recuperar un oro que según ella nunca perdió, pues entonces no fue puesta de espaldas planas dentro de una Triple Amenaza (el pasado marzo en Women Behaving Badly).

Además, también hubo defensa del Campeonato de Parejas EVE, con Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) buscando conservarlo ante Pretty Psycho (Amira Blair y Zoe Lucas) en su primer reto, tras ganarlo precisamente a costa de Blair y Lucas en Hit Me With Your Best Chop.

Completando el cartel, se programaron cuatro duelos: Anita Vaughan vs. Safire Reed, Rhio vs. Melissa Fierce, Lucy Sky vs. Chantal Jordan y Skye Smitson vs. Violet Nyte.

EVE 139: Strong Women Style 2025 pudo verse en directo a través del canal de YouTube de EVE, mediante suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand o un nivel superior.

► The Kris Statlander Show

Lucy Sky derrotó a Chantal Jordan . Jordan estaba de vuelta en EVE 15 meses después de su última implicación. Excelente «opener» por el choque de estilos, con Sky como (casi) inamovible «powerhouse» y Jordan con su gusto por el golpeo como si Syuri o Miyu Yamashita la poseyeran. Alrededor de los ocho minutos de contienda, Sky cayó sobre Jordan valiéndose de un enorme Splash desde la tercera cuerda luego de endosar un no menos enorme cabezazo. El respetable apoyó de inicio a Jordan por estar de regreso, aunque acabó reconociendo la valía de Sky. En las postrimerías se anunció que en Elite Encounters (7 de noviembre), Sky se medirá a Willow Nightingale.

CAMPEONATO DE PAREJAS EVE: Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow) (c) derrotaron a Pretty Psycho (Amira Blair y Zoe Lucas) para retener el título . Blair y Lucas atacaron por la espalda a las monarcas antes de empezar el encuentro y ejercieron de rudas, ante el gran apoyo del que gozan las campeonas por su dinámica de extraña pareja (y por salir al son de «The Best» de Tina Turner), con la primera reticente a mostrarse cercana a la segunda, su mayor fan. De manera fortuita, a raíz de una discusión entre las psicópatas, Austin rodó de espaldas a Lucas luego de hacer que chocara con Blair.

Anita Vaughan derrotó a Safire Reed . Primera vez que se medían en mano a mano bajo los focos de EVE, poco antes de llegar a los 14 minutos de lucha Vaughan retiró uno de los protectores de un esquinero y logró que Reed chocara contra él, para seguidamente aplicarle su Sidewalk Slam y la cuenta de tres. A pesar del final con trampeo, un buen duelo, muy intenso, lleno de alternativas. Vaughan recobró así estatus tras dos derrotas consecutivas (ante Kris Statlander y Queen Aminata).

Skye Smitson derrotó a Violet Nyte . Session Moth Martina, oponente original de Smitson, no pudo acudir por problemas con su visado. Nyte, debutante con EVE, centró sus ataques sobre la rodilla izquierda de Smitson y la puso en bastantes apuros, hasta que esta pudo salirse de un enésimo intento de Half Crab y con un tremendo Lariat dejar a punto de caramelo a la novel para ponerla de espaldas planas. Una lucha de realce al fin y al cabo, pero una lucha de realce sustanciosa, donde Nyte causó grata impresión en los ocho minutos de los que dispuso.

EVE anunció para sus próximos shows a Su Yung, B3CCA, VENY, Dash Chisako y Yuu. Chisako hará equipo con Millie McKenzie para ir contra VENY y Nina Samuels en Global Women Strike IV (3 de octubre). Mientras, acabó de confirmar que Nyla Rose pondrá sobre la mesa el Campeonato EVE ante Rhio en Elite Encounters (7 de noviembre). Demasiado tiempo de espera hasta una primera defensa de Rose.

Rhio derrotó a Melissa Fierce . Habitual de Megaslam Wresting, Fierce también se estrenó bajo los focos de EVE. Duelo similar al anterior: debutante que pone en apuros a la favorita y demuestra su valía. Y aquí, Fierce incluso superó lo logrado por Nyte, pues aunque Rhio lució más dominante que Smitson, pudo ir de tú a tú contra ella durante unos 11 minutos, hasta caer vía pin tras el Package Piledriver, mermada por los continuos castigos dirigidos hacia su espalda.

Rhio derrotó a Melissa Fierce . Habitual de Megaslam Wresting, Fierce también se estrenó bajo los focos de EVE. Duelo similar al anterior: debutante que pone en apuros a la favorita y demuestra su valía. Y aquí, Fierce incluso superó lo logrado por Nyte, pues aunque Rhio lució más dominante que Smitson, pudo ir de tú a tú contra ella durante unos 11 minutos, hasta caer vía pin tras el Package Piledriver, mermada por los continuos castigos dirigidos hacia su espalda.

CAMPEONATO EVE: Kris Statlander (c) derrotó a Nina Samuels (con Abi Cartwright) para retener el título . Cartwright dejó «ringside» a petición de Samuels, pero fue una estratagema: minutos después regresó por sorpresa y golpeó a Statlander, permitiendo que Samuels recuperara el control del combate, en una actuación de las que propician firmas con alguna gran empresa, pues la ex NXT UK es uno de esos talentos infravalorados del panorama mundial, cuando posee uno de los arsenales de movidas más completos de una gladiadora hoy día (con algunas que directamente ha tomado prestadas de Manami Toyota y Meiko Satomura). Finalmente, Samuels se rindió con la nueva llave de Statlander —cruce entre un Koji Clutch y un Reverse Rings of Saturn—, denominada 'Spigen Scavenger's Daughter, luego de otro intento de interferencia de Cartwright.

Como epílogo, Samuels se marchó disgustada y tocada de su hombro izquierdo.

Pasó volando este Strong Women Style 2025, con dos encuentros muy intensos (Sky vs. Jordan y Vaughan vs. Reed), dos debuts muy sustanciosos (Nyte y Fierce), un punto más desenfadado a modo de receso (Lallie vs. Pretty Psycho) y un estelar de categoría (Statlander vs. Samuels). Cuando un show te deja con ganas de más, pero no en el sentido de dejar a deber, es buena señal y los de EVE siempre consiguen hacerlo; una cualidad de la que actualmente adolecen ciertos productos en pos del proselitismo. 8/10.