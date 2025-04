No estamos todavía en semana de WrestleMania, pero este fin de semana sí que ha sido fin de semana de Wrestle(Wo)Mania, cita que parece haberse ya establecido en el calendario de EVE – Riot Grrrls of Wrestling, tras su primera edición el pasado año, como antesala para su show de aniversario el próximo 2 de mayo.

Varios encuentros atractivos tuvo ayer este show. Como estelar anunciado, un choque por parejas donde las rudas Safire Reed y Millie McKenzie se midieron a Emersyn Jayne y Rayne Leverkusen en una pelea callejera, como consecuencia de las afrentas cometidas por Reed y McKenzie sobre Jayne y Leverkusen durante los últimos meses.

Además, Skye Smitson pudo conocer por fin a la misteriosa atacante que la dejó fuera del torneo SHE-1 en el más reciente Wrestle Queendom, aunque a cambio debió defender el Campeonato Internacional EVE. Y también de carácter titular, Hard Up North (Harley Hudson y Lucy Sky) pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas EVE ante LuWave (Aluna y Lucia Lee), quienes se ganaron su tentativa por una victoria sobre las monarcas en EVE 131: Multiverse Rumble.

Y en forma no competitiva, se programó una firma de contrato con Nina Samuels y Nightshade, de cara a la defensa del Campeonato EVE que tendrá la primera ante la segunda en el show de aniversario de la empresa.

EVE 133: Wrestle(Wo)Mania, celebrado desde el Big Penny Social de Londres (Inglaterra), pudo verse en directo vía canal de YouTube de la promotora, bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand u otro nivel superior.

Just witnessed a murder. Anita Vaughan SQUASHES Skye to win the title pic.twitter.com/fJlKWm8i0f