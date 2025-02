Uno de los shows más especiales del calendario de EVE, Multiverse Rumble, tuvo lugar anoche con el principal punto promocional situado sobre el regreso de Jamie Hayter a la promotora, por la que no se dejaba ver desde 2020. Como oponente, Alex Windsor, principal cara hoy de la misma, quien también conoce la casa Élite, donde ha disputado un par de combates.

Por otra parte, se programó la correspondiente batalla que da nombre al evento, que lejos de servir para determinar retadora, tiene lugar por puro disfrute, coincidiendo con la realización del original Royal Rumble de WWE.

También la primera defensa de Nina Samuels como Campeona Internacional EVE, ante Myla Grace, gladiadora que ha ganado bastante renombre luego de sus implicaciones en Marigold. Y sin oros de por medio, Emersyn Jayne buscó venganza contra Safire Reed, como consecuencia de que esta propiciara su derrota en el torneo SHE-1.

Multiverse Rumble pudo verse en directo a través del canal de YouTube de EVE bajo suscripción CHAMPION: LIVE + OnDemand.

Full entrance of Jamie Hayter as she returns to EVE for her match against Alex Windsor! 💪🧡💐💗💯#AEW #EVEwrestling pic.twitter.com/MsxQQBeldk