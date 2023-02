Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento RevPro Live In London 70 de la compañía Revolution Pro Wrestling celebrado el 5 de febrero de 2023 en The Venue en Londres, Inglaterra. Aquí quizá sería interesante realizar un apunte. Si hablamos en términos mundiales puede que esta organización sí se consideraría pequeña, pero en el circuito del Reino Unido es una de las más reconocidas.

► RevPro Live In London 70 (05/02)

Primero, vamos con lo que pasó en los combates:

Campeonato Indiscutible Británico de PEso Crucero RevPro: Robbie X venció a Kid Lykos para retener el título

Dan Moloney venció a Chris Bronson

Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) vencieron a Callum Newman y JJ Gale

Michael Oku venció a Eddie Dennis

Connor Mills venció a Luke Jacobs

Campeonato Femenil Southside: Dani Luna venció a Jody Threat

Arrows Of Hungary (Dover y Icarus) vencieron a Sunshine Machine (Chuck Mambo y TK Cooper)

Gabriel Kidd venció a Yota Tsuji

Y a continuación vemos algunas imágenes de show:

#LiveInLondon70 result: Gabriel Kidd def. Yota Tsuji in 20:42. What a war of attrition! pic.twitter.com/xYbJNiOv8I — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 result: The Arrows of Hungary def. Sunshine Machine in 15:46.

The Arrows would gesture their interest in the tag titles. pic.twitter.com/MmZ4qwjHxh — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 result: AND STILL!!! Robbie X def. Kid Lykos to retain the Undisputed British Cruiserweight Championship in 14:04. pic.twitter.com/UTuCAPuHSW — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 update:

Following their loss tonight, JJ Gale and Callum Newman will be exploring singles competition going forward. pic.twitter.com/1ctWVJTQNt — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 result: Michael Oku def. Eddie Dennis in 18:57. What a match! pic.twitter.com/lsNBYmnt7V — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 result: Greedy Souls def. JJ Gale & Callum Newman in 12:58. pic.twitter.com/6qouplid8P — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

#LiveInLondon70 result: AND STILL!!! Dani Luna def. Jody Threat to retain the Southside Women’s Championship in 12:01.

() pic.twitter.com/FNYbBbaxnr — Mark Roffey (@TheR0ff) February 5, 2023

