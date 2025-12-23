Resultados DPW 4th Anniversary

En noviembre, DEADLOCK Pro-Wrestling (DPW) anunció que su show de aniversario del 12 de diciembre, con el SportHQ de Cary (Carolina del Norte, EEUU) como escenario, sería su último sobre suelo estadounidense, antes de echar el telón oficialmente con un evento en Japón previsto para el próximo año (sin fecha oficial todavía). Y este pasado día 21, DPW la subió a su servicio de streaming.

Ningún combate fue anunciado de antemano, lo que no impidió que alrededor de 400 personas agotaran boletos y propiciasen una buena recaudación, donada a un banco de alimentos de Carolina del Norte.

► El último aniversario

Un vídeo repasando varias de las mayores figuras que han competido para DPW abrió la velada.

Como de costumbre, Rich Bocchini y Caprice Coleman ejercieron de comentaristas.

Kevin Blackwood derrotó a Baliyan Akki . Blackwood reina en Prestige Wrestling, socia de DPW, otra promotora que también echará el cierre el próximo año. Akki, habitual de ChocoPro, venía de competir mayormente para DPW haciendo dupla con Mei Suruga, pero individualmente es un competidor muy notable. Intenso duelo, impulsado por el público, donde Blackwood venció vía pin tras una Helluva Kick y un doble pisotón desde el esquinero.

. Blackwood reina en Prestige Wrestling, socia de DPW, otra promotora que también echará el cierre el próximo año. Akki, habitual de ChocoPro, venía de competir mayormente para DPW haciendo dupla con Mei Suruga, pero individualmente es un competidor muy notable. Intenso duelo, impulsado por el público, donde Blackwood venció vía pin tras una Helluva Kick y un doble pisotón desde el esquinero. Bryan Keith derrotó a Manny Lo . Aunque perdiera, el fin de este combate era impulsar a Lo, uno de los jóvenes talentos que más han ganado exposición por su creciente protagonismo bajo los focos de DPW (recientemente se clasificó para la Jersey J-Cup de febrero), y que ha conseguido brillar en todas sus derrotas. Keith portó entre 2023 y 2024 el Campeonato Nacional DPW. Lo, aunque resiliente, acabó puesto de espaldas planas tras recibir un Discus Lariat y un Emerald Tiger Driver.

. Aunque perdiera, el fin de este combate era impulsar a Lo, uno de los jóvenes talentos que más han ganado exposición por su creciente protagonismo bajo los focos de DPW (recientemente se clasificó para la Jersey J-Cup de febrero), y que ha conseguido brillar en todas sus derrotas. Keith portó entre 2023 y 2024 el Campeonato Nacional DPW. Lo, aunque resiliente, acabó puesto de espaldas planas tras recibir un Discus Lariat y un Emerald Tiger Driver. Kevin Blackwood, fuera del SportHQ, se lamentó de que DPW tuviera que bajar la persiana.

Calvin Tankman derrotó a Kevin Ku . Dos de los mayores pilares de DPW en los últimos años (Tankman fue máximo monarca y Campeón Nacional, mientras Ku ostentó dos veces el título de duplas, junto a Dominic Garrini) que lo dieron todo en pos de la ocasión e igualmente llevados en volandas por el respetable. Ante el tamaño de su rival, Ku buscó tumbarlo mediante llaves de rendición, pero el poderío de Tankman se impuso. Sobre los 10 minutos, su Tankman Driver hizo que Ku acabara de espaldas planas por tres segundos. Tanto Tankman como Ku volvieron a vestidores entre cánticos de agradecimiento.

. Dos de los mayores pilares de DPW en los últimos años (Tankman fue máximo monarca y Campeón Nacional, mientras Ku ostentó dos veces el título de duplas, junto a Dominic Garrini) que lo dieron todo en pos de la ocasión e igualmente llevados en volandas por el respetable. Ante el tamaño de su rival, Ku buscó tumbarlo mediante llaves de rendición, pero el poderío de Tankman se impuso. Sobre los 10 minutos, su Tankman Driver hizo que Ku acabara de espaldas planas por tres segundos. Tanto Tankman como Ku volvieron a vestidores entre cánticos de agradecimiento. Bryan Keith, en «backstage», expuso que sin DPW no estaría donde está y dijo que esperaba que el cierre de la empresa no fuese definitivo.

PELEA CALLEJERA: Andrew Everett y BK Westbrook derrotaron a Trevor Lee y Adam Priest . Y hablando de pilares, pocos luchadores pueden presumir de haber estado con DPW desde sus inicios como Everett, ex Campeón Nacional. Tampoco se quedan muy atrás Westbrook y Priest; este último campeón mundial hasta hace dos meses. No era la primera vez que los implicados hacían equipo, e incluso entre rivales, pues cabe recordar que Everett y Lee lucharon juntos en TNA. ¿Dije antes que Tankman y Ku lo dieron todo? Aquí incluso dieron demasiado en pos de vender el pique que mantenían en los últimos meses, porque alguno estuvo cerca de acabar en el hospital, como Everett, sangrante, quien rompió una mesa de muy mala manera. La cuenta de tres fue cosa de Westbrook, luego de un Shooting Star Press sobre Lee, caído por una patada en sus partes pudendas cortesía de Everett. Casi 20 minutos de despiporre en el buen sentido.

. Y hablando de pilares, pocos luchadores pueden presumir de haber estado con DPW desde sus inicios como Everett, ex Campeón Nacional. Tampoco se quedan muy atrás Westbrook y Priest; este último campeón mundial hasta hace dos meses. No era la primera vez que los implicados hacían equipo, e incluso entre rivales, pues cabe recordar que Everett y Lee lucharon juntos en TNA. ¿Dije antes que Tankman y Ku lo dieron todo? Aquí incluso dieron demasiado en pos de vender el pique que mantenían en los últimos meses, porque alguno estuvo cerca de acabar en el hospital, como Everett, sangrante, quien rompió una mesa de muy mala manera. La cuenta de tres fue cosa de Westbrook, luego de un Shooting Star Press sobre Lee, caído por una patada en sus partes pudendas cortesía de Everett. Casi 20 minutos de despiporre en el buen sentido. Turno para declaraciones de Calvin Tankman. El «Heavyweight Hustle» estimó que la mejor etapa de su carrera se había dado en DPW y que en el futuro la gente hablaría de esta casa como ahora se habla de ECW o ROH.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS DPW: Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) derrotaron a Bo-Dash (Bojack y Morgan Dash) (c) para ganar el título . Lo primero que llama la atención de Dash a quien nunca lo haya visto antes es su estatura; por debajo del 1’60 (diría que es el luchador «no-mini» más bajo que conozco). Por su parte, Bojack no es muy alto (1’83 según Cagematch), pero su corpulencia hace muy visual el contraste entre compañeros de equipo. En tal sentido, me parece una dupla más interesante que Miracle Generation, pero apenas un mes tuvieron en posesión las correas, tras ganarlas sorpresivamente en el anterior show de DPW, Showdown In Cary II. Waller y King no se andaron con chiquitas en la revancha que nos ocupa y lograron sacar de la pugna a Bojack y planchar a Dash mediante un Mamba Splash y un Moonsault sobre los 10 minutos. Visto el anterior encuentro de parejas, podría pensarse que este supo a poco, pero lucieron distintos. Un acierto por parte de DPW.

. Lo primero que llama la atención de Dash a quien nunca lo haya visto antes es su estatura; por debajo del 1’60 (diría que es el luchador «no-mini» más bajo que conozco). Por su parte, Bojack no es muy alto (1’83 según Cagematch), pero su corpulencia hace muy visual el contraste entre compañeros de equipo. En tal sentido, me parece una dupla más interesante que Miracle Generation, pero apenas un mes tuvieron en posesión las correas, tras ganarlas sorpresivamente en el anterior show de DPW, Showdown In Cary II. Waller y King no se andaron con chiquitas en la revancha que nos ocupa y lograron sacar de la pugna a Bojack y planchar a Dash mediante un Mamba Splash y un Moonsault sobre los 10 minutos. Visto el anterior encuentro de parejas, podría pensarse que este supo a poco, pero lucieron distintos. Un acierto por parte de DPW. Igualmente en «backstage», Andrew Everett y BK Westbrook hablaron del show y todo lo que ha supuesto para ellos DPW. Everett se mostró en especial orgulloso de que DPW sirviera para impulsar la escena de Carolina del Norte.

Queen Aminata entró al ring con el Campeonato Mundial Femenil DPW y anunció que no podría competir por lesión y que por tanto dejaba vacante el oro. Lena Kross hizo acto de presencia y espetó a Aminata que era demasiado débil para ser campeona. Y sin que Aminata pudiera cerrarle la boca de un guantazo, Mei Suruga se unió a escena. De resultas, Kross y Suruga se medirían por la corona. Fácil.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DPW (VACANTE): Mei Suruga derrotó a Lena Kross para ganar el título . Y no fue menor la diferencia de altura aquí entre Suruga (1’48) y Kross (1’83). Esto provocó que la fanaticada se pusiera aún más del lado de la nipona y respaldara cada uno de sus movimientos frente a la ruda australiana (recientemente contratada por AEW), capaz de no sucumbir antes de tiempo gracias a dos «rope breaks». Y cuando Kross parecía repuesta y encarada hacia la victoria, su rival la rodó de espaldas, sorprendiéndola. El primer oro que gana Suruga fuera de Japón; una pena que su reinado apenas vaya a tener recorrido titular, más allá de que tal vez lo defienda en ese show final que DPW celebrará en el país del sol naciente.

. Y no fue menor la diferencia de altura aquí entre Suruga (1’48) y Kross (1’83). Esto provocó que la fanaticada se pusiera aún más del lado de la nipona y respaldara cada uno de sus movimientos frente a la ruda australiana (recientemente contratada por AEW), capaz de no sucumbir antes de tiempo gracias a dos «rope breaks». Y cuando Kross parecía repuesta y encarada hacia la victoria, su rival la rodó de espaldas, sorprendiéndola. El primer oro que gana Suruga fuera de Japón; una pena que su reinado apenas vaya a tener recorrido titular, más allá de que tal vez lo defienda en ese show final que DPW celebrará en el país del sol naciente. Bojack y Morgan Dash fueron los siguientes en resaltar la importancia de DPW en sus carreras, seguidos de Miracle Generation. Al concluir sus discursos, Kevin Ku apareció y propuso a Dustin Waller y Kylon King defender el Campeonato de Parejas DPW en Japón.

LUCHA DE COLLAR DE PERRO: Erick Stevens derrotó a Mad Dog Connelly . Y como extra antes del estelar, el choque más extremo de la velada, potenciado con elementos externos más allá de la propia correa (que tardó varios minutos en hacerse presente, pues los implicados se fueron a los golpes antes del inicio oficial); especialmente un destornillador que Connelly empleó para abrir la cabeza de Stevens. Connelly tiene mayor soltura que Stevens en estos contextos, pero al mismo tiempo, el ex-ROH tiene mayor experiencia en general, así que se quitó el collar y liberado, endosó dos Discus Lariats a su oponente y luego lo remató con un Brainbuster sobre una silla abierta, hasta cubrirlo.

. Y como extra antes del estelar, el choque más extremo de la velada, potenciado con elementos externos más allá de la propia correa (que tardó varios minutos en hacerse presente, pues los implicados se fueron a los golpes antes del inicio oficial); especialmente un destornillador que Connelly empleó para abrir la cabeza de Stevens. Connelly tiene mayor soltura que Stevens en estos contextos, pero al mismo tiempo, el ex-ROH tiene mayor experiencia en general, así que se quitó el collar y liberado, endosó dos Discus Lariats a su oponente y luego lo remató con un Brainbuster sobre una silla abierta, hasta cubrirlo. Pudo verse a Trevor Lee y Adam Priest enfadados, marchándose del SportHQ.

CAMPEONATO MUNDIAL DPW Y CAMPEONATO NACIONAL DPW: LaBron Kozone (c) derrotó a Jake Something (c) para ganar el título . En la anterior cita de DPW, Showdown In Cary II, ya se midieron, aunque sin oros de por medio, con victoria de Kozone. Y aquí la historia se repitió, ahora de más notoria manera, a modo de premio al trabajo hecho por Kozone, talento de la casa, durante los últimos años, concediéndole su primera victoria titular en DPW. Una pena, como apunté sobre Mei Suruga, que haya tenido que darse en el penúltimo show de la empresa. Buen choque, no me cansaré de decir que Something probablemente sea el peso completo menos valorado de la lucha estadounidense. Fue bonita la intervención de los seguidores en los últimos compases, ayudando a que Kozone y Something entraran al ring antes de agotarse el conteo, cual manera definitiva de decir que DPW fue posible por ellos. Ya dentro, Something cayó vía pin después de recibir el remate de Kozone (Ballgame; un Lariat).

. En la anterior cita de DPW, Showdown In Cary II, ya se midieron, aunque sin oros de por medio, con victoria de Kozone. Y aquí la historia se repitió, ahora de más notoria manera, a modo de premio al trabajo hecho por Kozone, talento de la casa, durante los últimos años, concediéndole su primera victoria titular en DPW. Una pena, como apunté sobre Mei Suruga, que haya tenido que darse en el penúltimo show de la empresa. Buen choque, no me cansaré de decir que Something probablemente sea el peso completo menos valorado de la lucha estadounidense. Fue bonita la intervención de los seguidores en los últimos compases, ayudando a que Kozone y Something entraran al ring antes de agotarse el conteo, cual manera definitiva de decir que DPW fue posible por ellos. Ya dentro, Something cayó vía pin después de recibir el remate de Kozone (Ballgame; un Lariat). Pero no se vayan. Trevor Lee y Adam Priest asaltaron a LaBron Kozone y Jake Something, Lee proclamó ser aspirante al Campeonato Mundial DPW y al Campeonato Nacional DPW y Kozone vio con buenos ojos tener in situ su primera defensa (doble).

CAMPEONATO MUNDIAL DPW Y CAMPEONATO NACIONAL DPW: LaBron Kozone (c) derrotó a Trevor Lee para retener los títulos . Luego de enzarzarse con Jake Something, Lee se comió el Ballgame y fue puesto de espaldas planas cuando ni siquiera habían transcurrido 10 segundos. Ahora sí, final feliz.

. Luego de enzarzarse con Jake Something, Lee se comió el Ballgame y fue puesto de espaldas planas cuando ni siquiera habían transcurrido 10 segundos. Ahora sí, final feliz. Como epílogo, todos los implicados en el show subieron al ring, incluyendo Caprice Coleman. Para cerrar, un vídeo recopilatorio de los principales nombres que han competido en DPW.

⇒ Una sensación agridulce la que me dejó este 4th Anniversary. No por la calidad del show, que resultó casi impecable, sino por su significado y la evidencia de que el producto sigue muy candente, así como por el esfuerzo puesto por los talentos a la hora de ofrecer el mejor espectáculo posible. Parece, sin embargo, que todo ello no es suficiente a la hora de mantener a flote el barco. Con la expectación que generaba la cita, únicamente he visto dos reviews de la misma; diría que como consecuencia de que sólo esté disponible vía DPW On Demand por €13.94, un precio considerable hoy día. No digo que DPW haya tenido que cesar su actividad por falta de suscriptores, pero creo que esto ejemplifica la realidad de la lucha libre independiente: se habla mucho de ella y a la hora de la verdad, se la apoya poco.

8/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DEADLOCK Pro Wrestling (@deadlock.pro)