Resultados del 22 aniversario de wXw

Pese al impulso de nuevas estrellas, como ya comentó un servidor en la previa del evento que nos ocupa, wXw aún tenía como máximo monarca a Tristan Archer, veterano que hasta el día de ayer ocupaba el trono varonil de la promotora germana en su segundo reinado, luego de batir a Jurn Simmons el pasado abril.

Y es que como estelar del show por los 22 años de vida de wXw, tuvimos un simbólico cambio titular que quizás nos indique el camino de lo que será esta empresa de cara al próximo lustro. Archer fue derrotado por Levaniel, novel gladiador (debutó en 2018) que ya intentó sin éxito conquistar la preciada correa en tres ocasiones; la última, ante Archer un mes atrás, donde su lesión fue clave.

Gran apuesta la que hace aquí wXw por un talento muy completo y que sobre todo, goza de la aprobación del público. Veremos si la compañía puede mantenerlo como competidor regular durante al menos un tiempo prudencial, pues seguramente WWE ya esté al tanto de los progresos del «Prinz der Sterne».

Durante el evento que nos ocupa no se produjo ningún otro cambio titular. A continuación, los resultados completos de este vigesimosegundo aniversario de wXw, celebrado desde la Turbinenhalle 2 de Oberhausen (Alemania).

[Rambo derrotó a La Estrella y Massimo Pesca derrotó a Anil Marik en el Pre-Show]

Der Kampf unter Brüdern, der Kampf um die wXw Shotgun Championship.

Was für ein brutaler Leiterkampf zwischen @SON_Maggot und @ahurasexy! Am Ende sichert sich der Son of Nothing die Gürtel von der Hallendecke und bleibt somit Shotgun Champion!#wXwAnniversary



📸 @_janice_janice_ pic.twitter.com/knjbywBdDx