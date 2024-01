La compañía de lucha libre independiente DEADLOCK Pro-Wrestling, presento su evento You Already Know 2024, el cual tuvo lugar el 28 de enero 2024, desde Kerr Scott Building At NC State Fairgrounds en Raleigh, North Carolina, Estados Unidos.

DEADLOCK Pro-Wrestling, es una promotora de lucha libre independiente con sede en Raleigh, North Carolina, Estados Unidos.. La cual celebra eventos en todo su territorio, presentando grandes combates para el disfrute y deleite de sus aficionados.

► Resultados DEADLOCK Pro-Wrestling

Bojack & LaBron Kozone vencieron a BK Westbrook & Oliver Sawyer Adam Priest venció a Andrew Everett Nicole Matthews venció a Rachel Armstrong Jake Something & Mike Bailey vencieron a Alec Price & Kevin Blackwood DPW Women’s Worlds Title Match: Miyuki Takase retuvo ante Lady Frost DPW Worlds Tag Team Title Match: The Motor City Machine Guns (Alex Shelley & Chris Sabin retuvieron ante Evil Uno & Stu Grayson DPW Worlds Title Steel Cage Match: Calvin Tankman retuvo ante Colby Corino