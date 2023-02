Resultados de wXw Road To 16 Carat Gold (11/02)

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento wXw Road To 16 Carat Gold de Westside Xtreme Wrestling celebrado el 11 de febrero de 2023 en el Forum en Bielefeld, Alemania.

wXw We Love Wrestling 41: Road to 16 Carat Gold ist ab Mittwoch, den 15. Februar streambar mit der wXwNOW-Kanalmitgliedschaft auf YouTube für nur 9,99 EUR pro Monat. Jetzt anmelden: https://t.co/p5ILcmk5t3 pic.twitter.com/pwVObNfeFE

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Es interesante apuntar que wXw es una de las empresas más reconocidas en Europa. Como vemos en la imagen principal de artículo, así como en el tweet más arriba, se vendieron todos los boletos para este Road To 16 Carat Gold. También podéis repasar lo sucedido en otro evento reciente de esta compañía:

Y a continuación, en lugar de imágenes de lo sucedido, vemos el show completo:

Wir sind auf der Road to #wXw16Carat Gold im ausverkauften @ForumBielefeld . Wir freuen uns auf einen genialen Wrestling Abend! Let's go! pic.twitter.com/8akpVpBT1Q

Mit dem Sieg in der ersten Runde des Road to #wXw16Carat Gold Turnier in Bielefeld haben sich Unified Champion @LevanielPdS, @Fast_Time_Moodo, @ahurasexy & Elijah Blum ins Finale gekämpft. Wer sichert sich den letzten Platz im bevorstehenden 16 Carat Turnier?

📸 @_janice_janice_ pic.twitter.com/NhHVWIMiQ9

— wXw Germany (@wXwGermany) February 11, 2023