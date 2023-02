Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento VxS/GCW Jimmy Lloyd’s All Grown Up de Violence x Suffering y Game Changer Wrestling celebrado el 17 de febrero de 2023 en la FSW Arena en Las Vegas, Nevada.

► VxS/GCW Jimmy Lloyd’s All Grown Up (17/02)

Primero, vamos con los resultados de los combates:

East West Express (Jordan Oliver & Nick Wayne) vencieron a Strange By Komand (Arez & Komander)

Cole Radrick venció a Dante Leon

Intoxication Match: Rob Shit vención a Kit Osbourne

Coffin Match: Ciclope vención a Matthew Justice

Jai Vidal venció a Daron Corbin

Mike Bailey venció a Miedo Extremo

Dark Sheik venció a Santana Jackson

No Ropes Barbed Wire Deathmatch: Jimmy Lloyd venció a Effy

Y a continuación podemos ver algunas imágenes del show:

HOLY FUCKING SHIT!@TheJimmyLLoyd HITS EFFY WITH A RUNNING DVD OFF THE RING INTO THE CHAIRS ON THE RAMP #Jimmy25 pic.twitter.com/mLspXsJpXf — Tripping Balls (@IsThisWrestling) February 18, 2023

