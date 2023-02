Resultados de TYRIS Wrestling Snowball 13 (12/02)

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento TYRIS Wrestling Snowball #13 de Tyris Wrestling celebrado el 12 de febrero de 2023 en el Tyris Wrestling Training Facility en Benetúser, Valencia, España.

► TYRIS Wrestling Snowball 13 (12/02)

A falta de imágenes del show, más allá de las de promoción lanzadas previamente, vamos directamente con los resultados:

Lucha individual: Carlos Romo vence a Izar

Lucha individual: Sangre vence a Albert El Piñas

Lucha de parejas: Francisco y Javi Hunter vencen a César Bravo y Gerard García por descalificación

Lucha individual: Tenebroso Jr. vs. Xavi “El Muro” termina en doble conteo de fuera

Lucha individual: Chester vence a Raúl Cruz

Lucha de parejas: Estrellas Del Caribe (Brian Méndez y Sebastián Álvarez) vencen a Bushido y Zarcos

Campeonato Absoluto TYRIS: Enriquecido (c) vence a Javier Vives

Cuando hablamos de la lucha libre en España no solo lo hacemos de compañías pequeñas, como mencionamos antes, en cuanto al nivel mundial luchístico, sino también de un país donde los encordados todavía no están asentados. Ni mucho menos estamos hablando de México, Japón, Estados Unidos o Reino Unido. Pero al mismo tiempo la industria no deja de crecer, tanto dentro de las mismas organizaciones como en lo relativo a luchadores y luchadoras españoles trabajando en otros lugares, o a grandes nombres de estos viniendo.

De la misma manera, ahí está Axiom representando a todos, en cierto sentido, siendo el primer español en la WWE. Y este no será el único logro de su carrera como Superestrella pues tiene tantísimo talento como para alcanzar cotas mucho más altas en los próximos años.