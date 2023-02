PROGRESS siempre se las ingenia para conseguir que los combates de mitad de cartel de sus shows tengan sustancia. Y si Chapter 148 contó, por ejemplo, con la presencia de Lio Rush, Chapter 149, su segundo show del 2023 celebrado hoy, no iba a ser menos, mediante las implicaciones de Warhorse, Omari y Allie Katch; nombres poco habituales de la empresa que hicieron su regreso.

Pero durante los últimos meses, el aliciente que realmente lleva a los fans de PROGRESS a seguir de cerca el producto es la historia de redención de Tom Dawkins, luego de que el villano villanísimo Spike Trivet le obligara a despojarse de su personaje de Cara Noir dentro de los límites de la compañía.

Un arco que parece estará más cerca de cerrarse el próximo día 26 en Chapter 150, cuando Dawkins colisione contra Trivet. Porque si Dawkins vence, no sólo recuperará el Campeonato Mundial PROGRESS, sino también su Cara Noir para la promotora británica.

Y horas atrás, cual antesala, Dawkins y Trivet se vieron las caras en el estelar de Chapter 149, acompañados de Gene Munny y Bullit, respectivamente, quienes fueron a la postre meros comparsas. Porque la victoria de los rudos resultó consecuencia de una ayuda externa de Smokin’ Aces (Charlie Sterling y Nick Riley), revelándose como aliados de “The Vulture”.

► The Smokin’ Vultures

Celebrado desde el O₂ Ritz de Manchester (Inglaterra), PROGRESS Chapter 149: Establish Your Love contuvo un único encuentro titular. Seguidamente, los resultados completos de la función.

Lana Austin estaba programada para defender el Campeonato Femenil PROGRESS ante Allie Katch, con Session Moth Martina de réferi especial, pero la monarca se negó a luchar.

Allie Katch derrotó a Session Moth Martina luego de una interferencia de LA Taylor, socia de Lana Austin.

Alexxis Falcon y Millie McKenzie derrotaron a Nina Samuels y Lizzy Evo.

Warren Banks derrotó a Kid Lykos.

Raven Creed y Dani Luna derrotaron a The Lana Austin Experience (LA Taylor y Skye Smitson).

The o121 (Dan Moloney, Man Like DeReiss, Omari y Leon Slater) derrotó a CPF (Callum Newman, Danny Black, Joe Lando y Maverick Mayhew).

Sunshine Machine (c) vs. Smokin’ Aces por el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS acabó en doble conteo fuera del ring. Tras el combate, Smokin’ Aces atacaron a Chuck Mambo, integrante de Sunshine Machine.

Maggot derrotó a Warhorse, Tate Mayfairs y Tu Byt en un Fatal 4-Way.

Luke Jacobs derrotó a Kid Lykos II.

Spike Trivet y Bullit derrotaron a Tom Dawkins y Genne Munny por interferencia de Smokin’ Aces.

Well, @mothfromdaflats got screwed! @AllieKATCH goes over as @Lana_Austin1’s henchwomen @L_A_Taylor_ appeared and pushed Martina off the top rope!



Session Moth is far from done with the Champ and her minions!#Chapter149 pic.twitter.com/m3Rigc8zyx — James Gordon (@jrg1990) February 12, 2023

A pair of insane moves leave all 4 men out, @RefOscar counts both teams out and it’s a tie@NickRileyPro and @CSterlingPro are furious and take apart @PureTKC and @ChuckMambo with chairs, leaving Mambo blooded and battered



A rematch is SURELY on for Chapter 150?!#Chapter149 pic.twitter.com/1dXIMFe8u9 — James Gordon (@jrg1990) February 12, 2023