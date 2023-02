Resultados de la Semana 1 de la XFL

Acaba de dar comienzo la nueva temporada de la XFL, la liga de fútbol americano comandada ahora por The Rock; en su momento, su mandamás era Vince McMahon. Este pasado fin de semana fue el kick-off y se llevaron a cuatro cuatro primeros partidos; ocho equipos forman dos divisiones.

► Semana 1 de la XFL

Las divisiones son las siguientes:

División Norte : D.C. Defenders, Seattle Dragons, St. Louis BattleHawks y Vegas Vipers.

: D.C. Defenders, Seattle Dragons, St. Louis BattleHawks y Vegas Vipers. División Sur: Arlington Renegades, Houston Roughnecks, Orlando Guardians y San Antonio Brahmas

Y los resultados de la jornada inicial fueron:

Arlington Renegades vencieron a Vegas Vipers (22-20)

vencieron a Vegas Vipers (22-20) Houston Roughnecks vencieron a Orlando Guardians (33-12)

vencieron a Orlando Guardians (33-12) St. Louis Battlehawks vencieron a San Antonio Brahmas (18-15)

vencieron a San Antonio Brahmas (18-15) D.C. Defenders vencieorn a Seattle Sea Dragons (22-18)

También conocemos los enfrentamientos de la Semana 2:

Jueves 23 de febrero : St. Louis Battlehawks vs. Seattle Sea Dragons

: St. Louis Battlehawks vs. Seattle Sea Dragons Sábado 25 de febrero : Dallas, D.C. Defenders vs. Vegas Vipers

: Dallas, D.C. Defenders vs. Vegas Vipers Domingo 26 de febrero : San Antonio Brahmas vs. Orlando Guardians

: San Antonio Brahmas vs. Orlando Guardians Domingo 26 de febrero: Arlington Renegades vs. Houston Roughnecks

Iremos viendo semana a semana cómo se va desenvolviendo la XFL en este nuevo lanzamiento y quienes salen ganadores de la primera temporada. También si la liga acaba asentándose dentro del deporte de Estados Unidos. Estaremos informando de todo lo que vayamos sabiendo en Súper Luchas.

¿Qué te parece la XFL? ¿Crees que en esta ocasión tendrá éxito? ¿Estarás siguiendo la temporada?

