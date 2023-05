La compañía de lucha libre independiente Fight Life Wrestling presentó su evento Numba One, desde The Kinsmen Brewing Co in Milldale, Connecticut. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

La lucha estelar por el título de Campeonato Fight Life, lo que significa que ambas luchadoras estaban compitiendo por el título más importante en su división. Masha Slamovich es la actual campeona y está defendiendo su título contra Janai Kai, quien está buscando arrebatarle el título y convertirse en la nueva campeona.

Esta lucha es un evento importante en el mundo de la lucha libre, ya que el título de Campeona de Fight Life es muy prestigioso y codiciado. La pelea promete ser emocionante y repleta de acción, ya que ambas luchadoras son talentosas y están en excelente forma física.

Masha Slamovich es conocida por su habilidad en el suelo y su capacidad para finalizar a sus oponentes con sumisiones. Por otro lado, Janai Kai es una luchadora versátil que es capaz de adaptarse a cualquier estilo de lucha y tiene una gran resistencia.

► Resultados Fight Life