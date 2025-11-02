Resultados CZW: State of Emergency | AKIRA, McCoy y Lawless en acción

La empresa de lucha libre independiente, Combat Zone Wrestling, presento su evento CZW State Of Emergency, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre 2025, desde Neshaminy Creek Brewing Company en Croydon, Pennsylvania, Estados Unidos. El evento se transmitió en vivo por independentwrestling.tv.

State of Emergency 2025 demostró que Combat Zone Wrestling sigue siendo una de las promotoras independientes más sólidas en combinar lucha técnica con ultraviolencia. El evento mantuvo un balance inteligente entre combates extremos, técnicos y de equipos, logrando que cada segmento tuviera un propósito y mantuviera al público interesado de principio a fin. La producción, aunque sencilla, fue adecuada para el recinto de la Neshaminy Creek Brewing Company, lo que le dio un ambiente íntimo y auténtico, muy acorde al estilo underground de CZW.

La defensa de Eran Ashe ante CC Boost fue convincente. Ashe logró retener de manera limpia, reforzando su estatus como campeón y haciendo que Boost ganara reconocimiento por llevar al campeón al límite. La narrativa fue clara: Ashe sigue siendo dominante, pero el retador tiene credibilidad.

El Last Man Standing entre EN Bush y Matt Quay fue brutal y memorable. Los spots con mesas, tubos de luz y golpes al estilo “hardcore” reafirmaron la reputación de CZW en este tipo de combates, satisfaciendo a los fans más hardcore.

State of Emergency 2025 fue un evento muy sólido y recomendable tanto para fans hardcore como para quienes buscan ver lucha independiente de calidad. CZW logró mantener su esencia ultraviolenta, presentar cambios significativos en sus campeonatos y entregar combates técnicamente bien ejecutados. Para ser un evento en un espacio pequeño, la empresa consiguió crear momentos memorables, especialmente en los combates extremos y en el main event.

► Resultados Combat Zone Wrestling

Brando Lee venció a Chris White Troy Parker venció a AKIRA CZW World Heavyweight Title Match: Eran Ashe (c) retuvo ante CC Boost Myles Hawkins venció a Vinny Talotta Crash Maverick, Danny Danger & Jett Matthews vencieron a Brother Bedlam, Castle Rolfenstein & Main Man Manny Brandon Watts & Rex Lawless vencieron a Brew Vallon & Desean Pratt Griffin McCoy vencio a Jimmy Lloyd CZW Tag Team Title Match: Vendetta (Eran Ashe & Troy Parker) vencieron a The Lost Boys (Athan Promise & Miles Penn) (c) – para ganar el campeonato CZW Tag Team Title Match: The Lost Boys (Athan Promise & Miles Penn) vencieron a Vendetta (Eran Ashe & Troy Parker) (c) – para ganar el campeonato Ultraviolent Last Man Standing Match: Matt Quay venció a EN Bush