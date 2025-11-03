Resultados Create A Pro: Brawl-O-Ween | Shotzi, Priscilla Kelly y Zachary Wentz presentes

La empresa de lucha libre independiente, Create A Pro Wrestling, presento su evento CAP Brawl-O-Ween, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre 2025, desde All Sportz Melville en Melville, New York, Estados Unidos.

El Brawl-O-Ween 2025 de Create A Pro Wrestling (CAP) fue, como se esperaba, un evento único y lleno de entretenimiento, que combinó la intensidad de la lucha libre con la diversión y creatividad de la festividad de Halloween. Como es tradicional en estos eventos, el foco estuvo en brindar una noche inolvidable, tanto para los fans de la lucha como para los que disfrutaron de la atmósfera especial del día de muertos, monstruos y disfraces.

El evento estuvo lleno de combates que no solo destacaron por su intensidad, sino también por las stipulaciones especiales propias del evento. Las luchas no fueron simples combates: el Brawl-O-Ween de 2025 estuvo cargado de elementos de lucha hardcore y stipulaciones alocadas como lucha en mesas, sillas y a menudo con la presencia de objetos de Halloween (como calabazas o artículos temáticos) que hicieron que los combates fueran más impredecibles y emocionantes.

Uno de los puntos clave fue la variedad de luchadores. Aunque algunos ya eran conocidos en la escena de la lucha libre independiente, hubo nuevos talentos que se destacaron. Como siempre, Create A Pro Wrestling ofreció una excelente plataforma para los luchadores emergentes, permitiéndoles brillar ante una audiencia apasionada.

En resumen, el CAP Brawl-O-Ween 2025 fue un gran éxito. Fue una noche divertida, impredecible y llena de energía, con luchadores entregándose al máximo, combates emocionantes, y una atmósfera que nunca defraudó. La combinación de lucha libre de calidad y una temática creativa de Halloween hizo de este evento una experiencia única para los fans.

► Resultados Create A Pro Brawl-O-Ween

Pre-Show match: Azure venció a The Sweeper Skid Row Street Fight for the Create A Pro TV Championship: Nick Robles (c) retuvo ante TJ Crawford Create A Pro Tag Team Championships: The Shooter Boys (Aaron Ortiz & Anthony Vecchio) (c) retuvieron ante Dan Barry & Aaron Rourke, Adrenaline Express (VSK & Eric James), and The Dark Order (Alex Reynolds & John Silver) Handicap match: Vargas venció a Jack Tomlinson & Bobby Casale Create A Pro Women’s Championship: Nat Castle (w/ Sebastian Amor) (c) retuvo ante Shotzi Blackheart (w/ Smart Mark Sterling) Halloween Costume Battle Royal: Slade fue el ganador Create A Pro Championship: Leo Sparrow venció a Bobby Orlando (c) para ganar el título Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) vencieron a Zachary Wentz & Priscilla Kelly