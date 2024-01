La compañía de lucha libre independiente Contract Pro Wrestling, presento su evento Welcome To The Family, el cual tuvo lugar el 14 de enero 2024, desde Bedlington Station & District WMC en Bedlington, Northumberland, Inglaterra, Reino Unido.

► Resultados Contract Pro Wrestling

C-Mako venció por conteo fuera a Fracture The Clown Archon venció a Gunnar Rigg Five Way Ladder Match: Captain Contract venció a Alex Andrews, Chase Striker, Fracture The Clown The Chosen (Chosen #1 & Chosen #2) vencieron a Chase Striker & Nicky Starr CWA Title Match: Thomas Griffin retuvo ante X-Jack