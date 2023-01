La lucha libre española vuelve a hacer más ruido que de costumbre. Poco menos que un milagro teniendo en cuenta que el país no ha salido muy bien parado de la era COVID que parece quedar ya atrás. Y LuchaLibre Barcelona quiere encabezar una nueva etapa que acabe por convertir a la escena en una industria propiamente dicha.

Como ya informamos ayer, su último show, House Of Lucha 14, el pasado sábado, congregó a tres talentos británicos de relevancia internacional: Chris Ridgeway, Leyton Buzzard y Connor Mills. Y los dos primeros pusieron sobre la mesa sus respectivos oros, el Campeonato Puro Wrestle Carnival y el Campeonato Mundial de Peso Completo ICW.

Retos titulares que superaron, conservando sus cetros. Ridgeway lo hizo ante Iker Navarro en mano a mano, mientras Buzzard salió victorioso de una Triple Amenaza junto a Ricky Barceló y Feyyaz Aguila (competidor germano procedente de la escuela de wXw).

Además de la representación de Wrestle Carnival y de ICW, se disputaron unos cuartos de final del torneo por el título europeo de Allied Independent Wrestling Federations, que está vacante desde el pasado mayo. Seguidamente, todo lo que dio de sí House Of Lucha 14.

I had an incredible weekend in Spain!

Saturday in Barcelona for @LuchaLibreBCN

Sunday in Valencia for @TyrisWrestling

Shared the ring with incredible talents like @LeytonBuzzard , @NoahStrikerPW , @CarlosRomoPW , @fran_navarro_gc and Ricky Barcelo.

Muchas gracias España 🇪🇸🙏🏻 pic.twitter.com/aZ5w87p7zK