Que Ricky Steamboat rechazara participar en el (aparente) combate de retiro de Ric Flair se comprueba ahora respondía más a una desavenencia monetaria que a un verdadero instinto de preservación de su legado. Porque menos de cuatro meses después, «The Dragon» calcó ayer lo hecho por su otrora mejor rival.

Aunque cabe decir que Steamboat tuvo un desempeño sobre el ring bastante más digno que el de Flair, apoyado por los siempre excelentes FTR, dupla que en el presente año ha compartido foco con dos de las mayores figuras de la historia reciente de la lucha libre; primero Bret Hart el pasado 10 junio durante un show de Big Time Wrestling y ahora Steamboat, durante función de la misma promotora estadounidense.

Desde la Dorton Arena de Raleigh (Carolina del Norte), territorio muy vinculado a la carrera de Steamboat, el veterano, como no podía ser de otra forma, salió victorioso de su (aparente) combate de retiro; si bien, por el nombre del evento, Return Of The Dragon, cualquiera diría que inicia nueva etapa competitiva con 69 años.

► Más allá del dragón

Pero aparte del acontecimiento central de la velada, esta presentó una serie de emparejamientos y estrellas participantes de categoría, con nombres como The Rock ‘n’ Roll Express, Scott Steiner, Matt Hardy o The Briscoes.

Seguidamente, los resultados completos de BTW Return Of The Dragon.

[Pre-Show]

TIM derrotó a Ricky Smokes.

Scott Steiner salió vencedor de una Jimmy Valiant Boogie Jam Battle Royal de 18 luchadores (entre ellos, Tommy Dreamer, Shane Douglas y Tommy Rich), eliminando en último lugar a Bryan Idol. Tras el combate, Steiner atacó a Idol y a un árbitro y celebró junto a Dreamer.

[Show principal]