Resultados completos AAA Héroes Inmortales 2025

Héroes Inmortales 2025: Cartel del evento de Lucha Libre AAA
► Dominik inmortal
- Hijo del Vikingo vs. El Grande Americano, el 28 de noviembre en Puebla.
- Fans piden a Alberto del Río en AAA Héroes Inmortales 2025.
- Pimpinela Escarlata, Lady Shani y Niño Hamburguesa derrotaron a Dalys, Abismo Negro Jr. y Taurus.
- Mascarita Sagrada derrotó a Mini Abismo Negro.
- Galeno del Mal derrotó a El Fiscal.
- CAMPEONATO MUNDIAL CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) derrotó a Lince Dorado, Aero Star y Jack Cartwheel para retener el título.
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) derrotó a Faby Apache y Natalya para retener el título.
- Lola Vice derrotó a Chik Tormenta.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA, LUCHA EXTREMA: Psycho Clown y Pagano (c) derrotaron a Nueva Generación Dinamita (Sansón y Forastero) para retener el título.
- The Wyatt Sicks atacaron a Psycho Clown y Pagano.
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) derrotó a Dragon Lee para retener el título.
