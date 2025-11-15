Resultados Chaotic Wrestling: Breaking Point 2025 | Mortar vs. Chase Del Monte

La compañía de lucha libre independiente Chaotic Wrestling presentó su evento Breaking Point 2025, el cual se llevo a cabo el 14 de noviembre 2025, desde Collegiate Charter School Of Lowell en Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. El evento fue transmitido por Youtube.

Chaotic Wrestling volvió a demostrar en Breaking Point 2025 por qué sigue siendo una de las promociones independientes más consistentes de Nueva Inglaterra. En una noche donde todos los campeonatos estuvieron en juego, la función celebrada el 14 de noviembre en Lowell dejó claro que la empresa está en un punto de evolución constante, combinando espíritu indie con ambición de cartel estelar.

El Tag Team Title All Out Ladder War, el tipo de combate donde Chaotic brilla sin restricciones. Cinco equipos, escaleras por todas partes y un caos ordenado digno de cerrar la noche. El triunfo de Powers of Influence fue una sorpresa positiva: explosivos, arriesgados y con perfecta química en los momentos decisivos. Arrebatar los cinturones a The Unit no solo cambió el panorama de la división, sino que dejó la sensación de que estamos en el inicio de una nueva etapa para las parejas de la empresa. Spots de alto riesgo, secuencias de doble impacto y un público completamente entregado hicieron que este combate se llevara la etiqueta de “imperdible”.

En líneas generales, Breaking Point 2025 cumplió lo que prometía: un show con identidad, energía y decisiones que apuntan hacia el futuro. Tuvo sus altibajos —sobre todo en finales cuestionables—, pero la suma global deja una impresión positiva. Chaotic Wrestling dio un paso firme rumbo al cierre del año, reforzando a sus campeones y encendiendo nuevas rivalidades.

Resultados Chaotic Wrestling

CW Heavyweight Title Match: Mortar (c) retuvo ante Chase Del Monte CW Pan Optic Title Six Way Match: Kalvin DuMont (c) retuvo ante Cash McGuiness, Mike Graca, Queen Ariel, Seabass Finn y Vaughn Vertigo CW New England Title Match: Milo Mirra venció por DQ a Arcturus (c) Patrick Wheatman venció a Sean Keegan (w/Luke Varnas) Julian Starr venció a Brad Cashew CW Tag Team Title All Out Ladder War Match: The Powers Of Influence (DJ Powers & Jose Zamora) vencieron a The Unit (Danny Miles & JT Dunn) (c), Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King), The Monarchy (King BMT & Prince Jamari) y Team Relentless (Armani Kayos & Shannon LeVangie) para convertirse en nuevos campeones