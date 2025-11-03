Resultados CCW Bash At The Brew 58 | Gangrel vs. Jackal Stevens

La empresa de lucha libre independiente, Coastal Championship Wrestling, presento su evento CCW Bash At The Brew 58, el cual tuvo lugar el 1 de noviembre 2025, desde Tank Brewing Company en Miami, Florida, Estados Unidos.

El evento Bash At The Brew 58, organizado por Coastal Championship Wrestling, se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2025, fue una de las citas más esperadas en la escena de lucha libre independiente. Como su nombre lo indica, el evento se celebró en un brewery (cervecería), lo que le dio un toque especial de ambiente relajado y festivo. Esta atmósfera diferente, lejos de los típicos recintos de lucha más grandes, permitió a los fans disfrutar de una experiencia más íntima y personal, donde la proximidad con los luchadores y el público fue uno de los puntos más destacados de la noche.

Bash At The Brew 58 no decepcionó en cuanto a los combates. Como es característico de los eventos de CCW, los luchadores entregaron un espectáculo repleto de acción, emoción y momentos impredecibles. La calidad de los combates fue excelente, con una gran variedad de estilos que hicieron que cada lucha fuera única y emocionante.

Bash At The Brew 58 de Coastal Championship Wrestling fue un evento entretenido, lleno de acción, humor, sorpresas y una gran interacción con la audiencia. La ubicación en la cervecería le dio un ambiente único, mientras que los combates ofrecieron una mezcla de estilos para satisfacer a diferentes tipos de aficionados. Si bien hubo algunas áreas que podrían haberse mejorado, especialmente en cuanto a ritmo de algunos combates, el evento en su conjunto fue muy sólido y cumplió con las expectativas.

► Resultados CCW Bash At The Brew 58

CCW Cruiserweight Title Match: Marvin Cruz (w/Ilan) (c) retuvo ante Chris Farrow Agony & Veritas vencieron a Rhys Maddox & Steve Person CCW Women’s Title Match: Kristin Blaze venció por DQ a Nikki Blackheart (c) Danny Everbourne venció a Alex Horvath CCW Tag Team Title Match: The Five Star Era (ERA & Ricky Martinez) (c) retuvieron ante The Authority (Eddie Taurus & Tyson Malrick) (w/Dr. Eric Christopher) CCW Heavyweight Title #1 Contendership Fatal Four Way Match: Stallion Rogers venció a Alan Martinez and Eddie Valentine and Ozzy Kilmeister CCW Southeastern Heavyweight Title Match: Ariel Levy (w/Bill Alfonso & Vinicious) (c) retuvo ante Vinny Pacifico CCW Heavyweight Title Match: Gangrel (c) retuvo ante Jackal Stevens