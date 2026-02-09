Como ya informamos, Catch As Catch Can (CACC), con sus primeros dos shows del 2026, tuvo este pasado sábado y domingo su gran fin de semana del año, celebrando el tradicional Weekend Of Wrestling, desde la Salle des Sports Templerie en Douai (Francia).

Dos noches donde se defendieron todos los oros de la promotora. En la primera, TLB puso sobre la mesa el Campeonato de Francia CACC y el Campeonato de Peso Medio CACC ante Michael Oku; Valeur+ (Thiago Montero y Tucker) hicieron lo propio contra Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez), mientras Coda Reznov buscó conservar su estatus de Campeón Open The Door Cup CACC frente a la amenaza de Skaar (Campeón Rixe).

Ya en la segunda hubo hueco para el Campeonato Supremo CACC (que estaba vacante luego del veto a Joseph Fenech Jr. por comentarios xenófobos el pasado diciembre), determinándose nuevo monarca mediante duelo entre Thiago Montero y Carlito.

► Valeur+ Weekend

[7 de febrero]

CAMPEONATO OPEN THE DOOR CUP CACC: Coda Reznov (c) derrotó a Skaar para retener el título .

. Kevin Valdez derrotó a Kid Lykos . Tuvo aquí su debut Lykos con CACC.

. Tuvo aquí su debut Lykos con CACC. CAMPEONATO DE PAREJAS CACC: Valeur + (Thiago Montero y Tucker) derrotaron a Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) para retener el título . Skaar interfirió propiciando la victoria de Valeur+, revelándose como nuevo miembro del equipo francés.

. Skaar interfirió propiciando la victoria de Valeur+, revelándose como nuevo miembro del equipo francés. CAMPEONATO DE FRANCIA CACC Y CAMPEONATO DE PESO MEDIO CACC: TLB (c) derrotó a Michael Oku (con Amira Blair) para retener el título . Según los asistentes, un gran combate. Oku se marchó ovacionado en su debut con CACC.

. Según los asistentes, un gran combate. Oku se marchó ovacionado en su debut con CACC. LUCHA A CINCO BANDAS: LJ Cleary derrotó a Adam Frost, Isaac Machado, Ravie Davie y Última Sombra .

. Carlito derrotó a MBM. Carlito hizo así su debut en CACC.

[8 de febrero]

Kid Lykos derrotó a Adam Frost .

. CAMPEONATO OPEN THE DOOR CUP CACC: Coda Reznov (c) derrotó a LJ Cleary para retener el título. Reznov ostenta su presea desde que esta se inaugurara, el pasado junio.

Reznov ostenta su presea desde que esta se inaugurara, el pasado junio. Valeur+ (TLB, Tucker y Skaar) derrotaron a Michael Oku (con Amira Blair) y Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sanchez) .

. LUCHA A CINCO BANDAS: Ravie Davie derrotó a Hellmer Lo Guennec, Leon Vigoureux, Maxxy y Nelson Fernandes .

. OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO SUPREMO CACC: Kevin Valdez vs. MBM acabó sin resultado . Valeur+ interfirieron atacando a ambos contendientes, provocando que la lucha quedara inconclusa.

. Valeur+ interfirieron atacando a ambos contendientes, provocando que la lucha quedara inconclusa. CAMPEONATO SUPREMO CACC (VACANTE): Thiago Montero derrotó a Carlito para ganar el título. Montero se hizo por primera vez en su carrera con la máxima presea de CACC. Actualmente, Valeur+ tienen en su poder todos los oros de la promotora excepto el Campeonato Open The Door Cup.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝗧𝗛𝗜𝗔𝗚𝗢 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗢 📈 (@nextlvlthiago)