Resultados CACC Supreme Rumble II

Este pasado 13 de junio, desde el Complexe Sportif de la Porte d’Arras en Douai (Francia), Catch As Catch Can (CACC) celebró su noveno evento de 2026, Supreme Rumble II.

Como plato fuerte, la lucha que da nombre el evento, la Supreme Rumble, donde Thiago Montero puso sobre la mesa su Campeonato Supremo CACC ante 29 rivales que se batieron el cobre por arrebatarle dicha presea.

Además, TLB, tras la unión del Campeonato de Francia CACC y el Campeonato de Peso Medio CACC, pasando a ser Campeón Unificado de Francia CACC, se jugó su estatus frente a Coda Reznov en un «Iron Man» de 30 minutos.

Completando el cartel, JGU vs. Ophélie, Tate Mayfairs vs. Nelson Fernandes vs. Maxxy y un choque a cuatro bandas por entrar en el Supreme Rumble entre Isaac Machado, Stanislas Cartier, Ezi O’Raio e Innait.

► Thiago supremo

LUCHA A TRES BANDAS: Maxxy derrotó a Tate Mayfairs y Nelson Fernandes .

. LUCHA A CUATRO BANDAS POR UNA PLAZA EN EL SUPREME RUMBLE: Ezi O’Raio derrotó a Isaac Machado, Stanislas Cartier e Innait .

. Ophélie derrotó a JGU .

. CAMPEONATO UNIFICADO DE FRANCIA CACC, IRON MAN DE 30 MINUTOS: TLB (c) derrotó a Coda Reznov [2-1] para retener el título . Reznov dejó vacante meses atrás el Campeonato Open The Door Cup CACC, luego de que TLB le pusiera tal condición si quería luchar por su oro. CACC armó un pequeño torneo, del que salió vencedor Beef T en el evento OTD XI, celebrado el 10 de mayo. Beef T porta aún la presea.

. Reznov dejó vacante meses atrás el Campeonato Open The Door Cup CACC, luego de que TLB le pusiera tal condición si quería luchar por su oro. CACC armó un pequeño torneo, del que salió vencedor Beef T en el evento OTD XI, celebrado el 10 de mayo. Beef T porta aún la presea. CAMPEONATO SUPREMO CACC, SUPREME SUMBLE: Thiago Montero (c) derrotó a Adam Frost, Alexis Madeleine, Beef T, Callum Beck, Coda Reznov, Connor Mills, Cory Zero, Ezi O’Raio, Griff, Jacob Vadocq, Jean-Michel, Joey Torres, Kevin Valdez, Kuro, Leedz Lewis, Leyton Buzzard, Maxx, MBM, Redmond, Skaar, SMS, Tate Mayfairs , TLB, Trent Seven, Tucker, Última Sombra, Victor VI y Will Kaven para retener el título . Segunda defensa Montero desde que conquistara la correa en la segunda jornada de Weekend Of Wrestling VII.

. Segunda defensa Montero desde que conquistara la correa en la segunda jornada de Weekend Of Wrestling VII. Como epílogo, se anunció que Thiago Montero defenderá el Campeonato Supremo CACC ante Connor Mills en el show Badzone (10 de octubre).