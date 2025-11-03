Resultados BZW Deadline | BZW culmina histórico fin de semana

Luego de tres eventos en 48 horas (Party, Miracle y Bangover), ayer domingo el «BZWeekend» llegó a su fin con una última cita, Deadline, también al amparo de la Salle Jacques Brel en Faches-Thumesnil (Francia).

El plato fuerte fue un duelo por el Campeonato Mundial BZW, donde Joseph Fenech Jr. defendió por decimotercera vez dicho oro desde que consiguiera la presea en febrero de 2024, ante Jacob Vadocq, gran ídolo de la afición que se ganó su tentativa en el evento Just An Ilusion.

Además, también tuvo presencia el Campeonato Hardcore BZW. Georges Balzac volvió a ponerlo sobre la mesa tras hacerlo en Bangover, esta vez ante Jordan Oliver (ganador del torneo Miracle), Big F’n Joe, TLB y el veterano Swoggle, debutante con la promotora.

Y por supuesto, como comentamos, hubo hueco para Jay Lethal, en Triple Amenaza contra Ricky Sosa y Ultima Sombra, dentro de un cartel completado por tres duelos no titulares: Drew Parker vs. Connor Mills, Ava Everett vs. Mila Smidt y MBM vs. LSG.

BZW Deadline, al igual que los otros shows del fin de semana, pudo seguirse en directo vía BZW+.

► Nuevo Campeón Mundial BZW

MBM derrotó a LSG

Drew Parker derrotó a Connor Mills .

. LUCHA A TRES BANDAS: Jay Lethal derrotó a Ricky Sosa y Ultima Sombra

CAMPEONATO HARDCORE BZW, GROS BORDEL MATCH: Georges Balzac (c) derrotó a Jordan Oliver, Big F’n Joe, TLB y Swoggle para retener el título . En las postrimerías, Drew Parker atacó a Balzac, sugiriendo que buscaría el Campeonato Hardcore BZW.

. En las postrimerías, Drew Parker atacó a Balzac, sugiriendo que buscaría el Campeonato Hardcore BZW. Mila Smidt derrotó a Ava Everett .

. CAMPEONATO BZW: Jacob Vadocq derrotó a Joseph Fenech Jr. (c) para ganar el título.

