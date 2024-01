La empresa de lucha libre independiente, British Kingdom Pro-Wrestling, presento su evento Brit King Pro, el cual tuvo lugar el 27 de enero 2024, desde Somerset Hall en Portishead, Somerset, Inglaterra, Reino Unido.

British Kingdom Pro-Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Swindon, Wiltshire, Inglaterra, Reino Unido. la misma presenta eventos en todo el territorio ingles con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados British Kingdom Pro-Wrestling

JD Knight venció a The Saint

Chris Bronson venció a Eddie Ryan

RJ Singh venció a Nadia Sapphire

Brit King Pro Title / WS Heavyweight Title Match: Saime Sahin (c) [Brit King] venció a Lee Hunter (c) [WS] – para convertirse en nuevo campeón

Gilligan Gordon & Steve Savage vencieron a Joey Scott & Mega Pegasus

LA Taylor venció a Skye Smitson

Brian Kendrick venció a Tiger Ali