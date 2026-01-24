Resultados Beyond Wrestling: Wildest Dreams

Jonathan Gresham se prepara para volver al ring en Beyond Wrestling
► El regreso del pulpo
- Oxx Adams (con Brett Ryan Gosselin) derrotó a Dezmond Cole .
- Seguidamente, los miembros de Big Business y Stretson Ratch se enfrentaron entre sí en tres duelos, concretados mediante una moneda al aire.
- FLIP A COIN CHALLENGE: TJ Crawford derrotó a Bobby Casale [Big Business: 1 – Stetson Ranch: 0].
- FLIP A COIN CHALLENGE: Brad Hollister derrotó a Brian Morris [Big Business: 2 – Stetson Ranch: 0].
- FLIP A COIN CHALLENGE: Steven Stetson derrotó a Love Doug [Big Business: 3 – Stetson Ranch: 0].
- Aaron Rourke derrotó a Kylie Alexa. Tras el combate, Oxx Adams atacó a Rourke.
- Liviyah derrotó a Kaitlyn Marie.
- LUCHA A CUATRO BANDAS: Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas) (con Sidney Bakabella) derrotaron a Brando Lee e Ichiban, Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) y Wrench & Resolve (Erik Chacha y Jake Gray). Tras el combate, Oxx Adams atacó a Chacha y Gray.
- CAMPEONATO WRESTLING OPEN, LUCHA A TRES BANDAS: Bobby Orlando (c) derrotó a DJ Powers and Eye Black Jack para retener el título. Orlando tuvo su décima defensa desde que conquistara dicha presea en Americanrana el pasado agosto.
- MODERN AGE GRAPPLING RULES: Jonathan Gresham derrotó a Ryan Clancy. La lucha se segmentó en asaltos de cinco minutos de duración. Gresham consiguió poner de espaldas planas con un súbito pin a Clancy en el cuarto asalto. Clancy no quiso chocar la mano de Gresham una vez concluido el choque. A continuación, Joseph Alexander, de regreso tras estar lesionado, retó a Gresham para el siguiente show de Beyond, Ballroom Blitz (27 de febrero). «The Octopus» aceptó.
- CAMPEONATO MUNDIAL INDISCUTIBLE INDEPENDENTWRESTLINGTV: Krule (c) derrotó a Gabby Forza para retener el título. Segunda defensa de Krule desde que conquistara la presea en Heavy Lies The Crown el pasado mes.
- Como epílogo, Oxx Adams volvió a aparecer y quiso atacar también a Gabby Forza, pero Krule se encaró con él y este se fue.
BREAKING: @JosephAgame has called out @TheJonGresham for the Beyond Wrestling «Ballroom Blitz» supershow on Friday, 2/27/26 at Rhodes On The Pawtuxet in Cranston, RI!— Beyond Wrestling (@beyondwrestling) January 24, 2026
Already signed:
– @Santana_Proud
– @willowwrestles
Tickets go on sale next week at @ShopIWTV. pic.twitter.com/c3CsChGNWj