Resultados Beyond Wrestling: Wildest Dreams

Jonathan Gresham se prepara para volver al ring en Beyond Wrestling

 

► El regreso del pulpo

  • Oxx Adams (con Brett Ryan Gosselin) derrotó a Dezmond Cole .
  • Seguidamente, los miembros de Big Business y Stretson Ratch se enfrentaron entre sí en tres duelos, concretados mediante una moneda al aire. 
  • FLIP A COIN CHALLENGE: TJ Crawford derrotó a Bobby Casale [Big Business: 1 – Stetson Ranch: 0].
  • FLIP A COIN CHALLENGE: Brad Hollister derrotó a Brian Morris [Big Business: 2 – Stetson Ranch: 0].
  • FLIP A COIN CHALLENGE: Steven Stetson derrotó a Love Doug [Big Business: 3 – Stetson Ranch: 0].
  • Aaron Rourke derrotó a Kylie Alexa. Tras el combate, Oxx Adams atacó a Rourke. 
  • Liviyah derrotó a Kaitlyn Marie.
  • LUCHA A CUATRO BANDAS: Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas) (con Sidney Bakabella) derrotaron a Brando Lee e Ichiban, Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) y Wrench & Resolve (Erik Chacha y Jake Gray). Tras el combate, Oxx Adams atacó a Chacha y Gray. 
  • CAMPEONATO WRESTLING OPEN, LUCHA A TRES BANDAS: Bobby Orlando (c) derrotó a DJ Powers and Eye Black Jack para retener el título. Orlando tuvo su décima defensa desde que conquistara dicha presea en Americanrana el pasado agosto. 
  • MODERN AGE GRAPPLING RULES: Jonathan Gresham derrotó a Ryan Clancy. La lucha se segmentó en asaltos de cinco minutos de duración. Gresham consiguió poner de espaldas planas con un súbito pin a Clancy en el cuarto asalto. Clancy no quiso chocar la mano de Gresham una vez concluido el choque. A continuación, Joseph Alexander, de regreso tras estar lesionado, retó a Gresham para el siguiente show de Beyond, Ballroom Blitz (27 de febrero). «The Octopus» aceptó. 
  • CAMPEONATO MUNDIAL INDISCUTIBLE INDEPENDENTWRESTLINGTV: Krule (c) derrotó a Gabby Forza para retener el título. Segunda defensa de Krule desde que conquistara la presea en Heavy Lies The Crown el pasado mes. 
  • Como epílogo, Oxx Adams volvió a aparecer y quiso atacar también a Gabby Forza, pero Krule se encaró con él y este se fue. 

 

