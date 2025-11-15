Resultados Beyond Wrestling Novembercanrana | Eddie Kingston, Shotzi, Donovan Dijak en acción

La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Novembercanrana, el cual se llevo a cabo el 31 de octubre 2025, desde Rhodes On The Pawtuxet en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

Beyond Wrestling, conocida por su propuesta independiente y su espíritu innovador, puso en escena un espectáculo ambicioso con Novembercanrana, celebrado el 14 de noviembre de 2025 en el Rhodes on the Pawtuxet, Cranston (Rhode Island). Este evento no solo representa su versión otoñal del gran Americanrana, sino también una apuesta para consolidar talento, revivir figuras y ofrecer historias con corazón y riesgo.

Uno de los elementos más atractivos del evento era la mezcla de luchadores veteranos, estrellas emergentes y retornos esperados. Por ejemplo, Eddie Kingston, un nombre muy respetado, volvió a pisar el ring de Beyond tras su lesión. Su inclusión no es meramente decorativa: su regreso trae un significado emocional muy fuerte para los fans, porque representa superación, resiliencia y autenticidad. En el contexto indie, su presencia eleva la credibilidad del show y enriquece su narrativa.

Novembercanrana 2025 es, desde mi punto de vista, uno de esos eventos que hacen latir más fuerte el corazón de la escena independiente de la lucha libre. No solo como espectáculo, sino como símbolo de resistencia, de orgullo y de posibilidad. Beyond Wrestling utiliza esta plataforma para honrar su historia —con figuras como Kingston— y al mismo tiempo mirar hacia adelante, levantando talento emergente (o reinventado) con luchadoras como Lady Leigh y equipos tan dinámicos como Shotzi /Krule.

Resultados Beyond Wrestling

Julius Draeger & The Stetson Ranch (Brian Morris & Steven Stetson) vencieron a Eye Black Jack & Wrench And Resolve (Erik Chacha & Jake Gray) Big Business (Brad Hollister & Love Doug) vencieron a The Righteous (Dutch & Vincent) Allie Katch venció a La Hija de Gatubela Ichiban venció a Alex Reynolds Lady Leigh venció a Kylie Alexa Wrestling Open Title Match: Bobby Orlando (c) retuvo ante Donovan Dijak Dan Barry venció a Pedro Dones Eddie Kingston, Ortiz & Rickey Shane Page vencieron a Ben Bishop & Simply The Best (BRG & Oxx Adams) No Disqualification Tag Team Match: Krule & Shotzi Blackheart vencieron a The Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) Undisputed IWTV Independent Wrestling World Title Match: Ryan Clancy (c) retuvo ante TJ Crawford