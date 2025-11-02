Resultados Beyond Wrestling: Green Hell | PCO y Krule aparecen

La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Green Hell, el cual se llevo a cabo el 31 de octubre 2025, desde School Yahd en West Boylston, Massachusetts, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por Instagram.

Beyond Wrestling celebró Halloween con Green Hell, un espectáculo lleno de variedad, energía y caos controlado, fiel al espíritu independiente que caracteriza a la promotora. La cartelera ofreció desde combates técnicos hasta batallas extremas, con un público entregado que respondió a cada momento.

Entre los encuentros más sólidos estuvo Dan Barry vs. Julius Draeger, que ofreció buena técnica y ritmo, con Barry imponiendo su experiencia. Oxx Adams consiguió una gran victoria al derrotar a Rickey Shane Page en un duelo físico y sorprendentemente intenso, mostrando que puede sostenerse ante nombres más establecidos.

El evento principal fue un auténtico infierno físico: Krule vs. PCO en una lucha Anything Goes. Los dos gigantes llevaron la violencia al límite, usando sillas, bloques de cemento y todo tipo de objetos en un combate brutal y sangriento. Los fans estallaron con cada golpe, especialmente cuando PCO fue arrojado sobre cinderblocks en uno de los momentos más comentados del show. Finalmente, Krule se impuso en una batalla que se convirtió en el sello de la noche y el cierre perfecto para el especial de Halloween.

Green Hell cumplió con creces como evento temático: intenso, impredecible y con el toque extravagante que hace de Beyond Wrestling una de las promotoras más queridas del circuito independiente. El público de Massachusetts salió satisfecho tras una noche de locura, talento emergente y una dosis de violencia que honró el espíritu de Halloween.

Resultados Beyond Wrestling: Green Hell

50 Cal venció a Grayson Pierce Costume Battle Royal: Bobby Casale fue el ganador Dan Barry venció a Julius Draeger Oxx Adams venció a Rickey Shane Page Shockwave The Robot venció a Rain Conway Anything Goes Match: Krule venció a PCO Jake Gray venció a CPA Bobby Orlando & Eye Black Jack vencieron a The Stetson Ranch (Bobby Casale & Steven Stetson) Six Man Tag Team Casket Match: SLADE & The Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) venceron a The Residency (Nick Robles, Rex Lawless & RJ Rude)