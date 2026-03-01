Resultados Beyond Wrestling Ballroom Blitz | Cappuccino Jones retiene título WWE ID

La empresa de lucha libre independiente Beyond Wrestling, presentó su evento Ballroom Blitz, el cual se llevo a cabo el 27 de febrero 2026, desde Rhodes On The Pawtuxet en Cranston, Rhode Island, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

La cartelera reflejó una mezcla pensada para equilibrar técnica, explosividad y momentos inesperados que mantuvieran al público pendiente de cada combate. Entre luchadores consagrados de la escena independiente y talentos en ascenso, cada lucha tuvo su sabor único, su propio ritmo y su propia forma de conectar con la audiencia.

► Resultados Beyond Wrestling

Big Business (Julio Cruz, Love Doug, TJ Crawford & Victor Chase) vencieron a Angel Ortiz, Brother Greatness & The Vibe (Mani Ariez & Sammy Diaz) Rickey Shane Page & Wrench And Resolve (Erik Chacha & Jake Gray) vencieron a The Residency (Nick Robles, Rex Lawless & RJ Rude) Jonathan Gresham venció a Joseph Alexander Kylie Alexa venció a Notorious Mimi Alex Reynolds venció a Eye Black Jack Ben Bishop venció a DJ Powers Mercedes Martinez venció a Liviyah Bear Bronson & Bobby Orlando vencieron a Simply The Best (BRG & Oxx Adams) CAMPEONATO WWE ID: Cappuccino Jones (c) retuvo ante Mike Cunningham Laredo Kid venció a Ichiban Willow Nightingale venció a Gabby Forza Mike Santana venció a Ryan Clancy

Un evento dinámico, variado y emocionalmente consistente. No alcanzó la perfección absoluta, pero sí logró algo igual de valioso dejar la sensación de que algo especial ocurrió esa noche en el Ballroom y que quienes estuvieron allí fueron testigos de una escena que sigue creciendo sin pedir permiso. Puntuación 8.5/10