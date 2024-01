Resultados Australian Wrestling Superstars 15 de enero 2024

La empresa de lucha libre independiente, Australian Wrestling Superstars, presento su evento Live Pro Wrestling, el cual tuvo lugar el 15 de enero 2024, desde Padstow RSL Club en Padstow, New South Wales, Australia.

All Star Wrestling Australia, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Padstow, New South Wales, Australia. la misma presenta eventos en todo el territorio australiano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados All Star Wrestling Australia

Fly Guy venció a Ethan Hughz

AWS Tag Team Title Match (vakant): Tyson Fight University (Chris Abbott & Josh Gatt) vencieron a The Original Greasers (Robbie Zucco & Tristan Slade) para ganar el campeonato

Flame venció a Tessa Armstrong

Jay Sorbet venció a Lee Morrow

AWS Heavyweight Title Match: Tyson Gibbs (c) vs. Otis – No Contest